Nowy spot PiS. Morawiecki o „pensjach za Tuska”

W nowym spocie wyborczym, opublikowanym w mediach społecznościowych, premier Mateusz Morawiecki chwali się osiągnięciami rządu PiS w zakresie bezrobocia i płac. „Godna płaca, prawie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, niższe podatki dla pracujących i zerowy PIT dla młodych, wchodzących na rynek pracy. To są wizytówki rządu Prawa i Sprawiedliwości” – wylicza.

Uderzenie w opozycję

W najnowszym spocie Morawiecki uderza też w Platformę Obywatelską, przywołując dane o bezrobociu i wynagrodzeniach za pracę z czasów rządu Donalda Tuska.

„5 zł, 6 zł, 4,50 zł za godzinę, większość na umowy śmieciowe. Przypomnijcie to sobie, zobaczcie sami. To oferty pracy za Tuska. Te ogłoszenia to stały element krajobrazu Polski rządzonej przez Platformę Obywatelską” – mówi Morawiecki w najnowszym spocie wyborczym.

Bezrobocie we wrześniu

We wtorek minister rodziny Marena Maląg poinformowała, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5 proc., co oznacza, że nie zmieniła się w stosunku do sierpnia.

– Nawet po zakończonym miesiącu wrześniu, gdzie kończą się prace sezonowe, według odczytu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia jest 5,0 proc. i spadła liczba osób bezrobotnych o 5 tys., czyli niespełna 800 tys. osób jest bez pracy. To pokazuje, że sytuacja jest stabilna – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej na antenie radiowej Jedynki.

Według podanych przez minister Marlenę Maląg danych najniższe bezrobocie występuje w Wielkopolsce, najwyższe zaś w województwie podkarpackim.

Czytaj też:

Tak głosowałaby branża beauty. PiS poza SejmemCzytaj też:

Kto wygrał debatę TVP? Ekspert wskazał czarnego konia. „Najlepszy występ w karierze politycznej”