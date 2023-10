Przyrost liczby miliarderów może zaskoczyć. W zestawieniu jest też Polska

Co to znaczy, że ktoś jest naprawdę bogaty? Czy kilkanaście miliardów na koncie, dwa wakacyjne domy nad Morzem Śródziemnym i drogie obrazy na ścianie wystarczą? Zdecydowanie nie. Firma Henley & Partners przygotowała „ranking najbogatszych”. Wynika z niego, że obecnie na świecie żyje 28 tys. 420 osób, które dysponują aktywami o wartości co najmniej stu milionów dolarów. Oprócz nich znalazło się także 2350 miliarderów. Elitarna garstka najbogatszych ludzi na świecie nie stanowi nawet jednego procenta mieszkańców naszego globu – opisuje „Rzeczpospolita”.

W ciągu 20 lat podwoiła się liczba osób, które dysponują kapitałem w wysokości co najmniej 100 mln dol. Co więcej, zjawisko to przybiera na sile i w ciągu ostatniego roku liczba takich supermilionerów zwiększyła się o 12 proc. Liczby nie kłamią. W 2003 r. zaledwie 500 osób dysponowało majątkiem wartym miliard dolarów, a obecnie grupa najbogatszych ma liczyć aż 2600 osób.

Gdzie mieszkają miliarderzy?

„Geografia bogactwa” omija Stary Kontynent. Supermilionerzy oraz miliarderzy mieszkają przede wszystkim w USA, Chinach i Indiach, choć w zestawieniu znaleźli się też przedsiębiorcy z Niemiec. Firma informuje, że w zestawieniu za 2023 rok pojawiły się 724 osoby, których majątek przekracza 100 mln dolarów i 58 miliarderów, którzy na co dzień są związani z Nowym Jorkiem. W Londynie zarejestrowanych jest „tylko” 36 miliarderów i 384 osoby z majątkiem przekraczającym 100 mln dolarów. Najwięcej miliarderów (63) rezyduje jednak w San Francisco Bay Area, czyli rejonie otaczającym zatoki San Francisco i San Pablo. 629 mieszkających tam może się cieszyć majątkiem wartym więcej niż 100 mln dolarów.

W Federacji Rosyjskiej mieszka 28 miliarderów i 250 milionerów z co najmniej 100 mln dolarów. W Warszawie doliczono się trzech miliarderów i 33 osoby z majątkiem przekraczającym 100 mln dolarów.

Superbogatymi są najczęściej twórcy wielkich międzynarodowych firm, spadkobiercy ogromnych fortun, które stworzyli – lub odziedziczyli – ich rodzice.

Czytaj też:

Władca jednego z najmniejszych państw Europy jest w gronie jej najbogatszych obywateliCzytaj też:

Czarne chmury nad drugim najbogatszym człowiekiem świata. Przez umowę z rosyjskim miliarderem