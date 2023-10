Rekordowa transakcja Microsoftu. Gigant finalizuje umowę

Brytyjska agencja antymonopolowa podpisała umowę po tym, jak Microsoft zgodził się udzielić konkurentowi licencji na część działalności Activision związaną z tzw. grami w chmurze – małym, ale obiecującym nowym obszarem dla branży.Był to ostatnim organ regulacyjny, który musiał zatwierdzić transakcję, zanim mogła zostać sfinalizowana.

Microsoft przejmuje Activision Blizzard

Zatwierdzenie tej decyzji jest wielkim zwycięstwem Microsoftu, który prawie dwa lata walczył ze sprzeciwami w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W lipcu firma wygrała sprawę sądową przeciwko Federalnej Komisji Handlu, która próbowała zablokować transakcję.

Kiedy władze brytyjskie oświadczyły, że zablokują przejęcie w kwietniu, Microsoftowi udało się przekonać je do zmiany kursu, co jest rzadkim zjawiskiem. Oczekuje się, że Microsoft i Activision sfinalizują transakcję w nadchodzących dniach.

Rekordowa transakcja

Przejęcie to jest największą transakcją w dziedzinie technologii konsumenckich od czasu zakupu Time Warner przez firmę AOL dwie dekady temu i połączy dział Microsoftu Xbox z największym na świecie wydawcą gier. Activision wydaje takie tytuły jak „Call of Duty”, „Candy Crush” i „World of Warcraft”.

„Przekroczyliśmy ostatnią przeszkodę regulacyjną, aby sfinalizować to przejęcie, co naszym zdaniem przyniesie korzyści graczom i branży gier na całym świecie” – powiedział w oświadczeniu Brad Smith, wiceprezes i prezes Microsoftu.

Bobby Kotick, dyrektor naczelny Activision Blizzard, powiedział, że on i jego współpracownicy „nie mogą się doczekać, aż staną się częścią zespołu Xbox”.

Czytaj też:

20 lat Steama. Legendarny sklep obchodzi rocznicęCzytaj też:

Microsoft wygrywa w USA. Może przejąć Activision Blizzard