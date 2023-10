Były miliarder potrzebuje leków. „Nie może się skoncentrować na procesie”

Trwa proces byłego „króla kryptowalut”, oskarżonego o liczne oszustwa. Pełnomocnicy Sama Bankman-Frieda zwrócili się do sądu o umożliwienie ich klientowi dostępu do większej ilości leku Adderall, by mógł „skoncentrować się na procesie”. Zaproponowali odroczenie rozprawy o jeden dzień, jeśli sąd nie będzie w stanie zapewnić niezbędnych leków.

Były miliarder potrzebuje leków

Z artykułu opublikowanego w zeszłym miesiącu przez „The New Yorker” wynika, że u Bankmana-Frieda wiele lat temu zdiagnozowano ADHD i depresję. Lek na receptę Adderall pomaga leczyć zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, poprawiając uwagę i skupienie.

W niedzielę prawnicy Bankman-Fried napisali w liście do sędziego okręgowego Lewisa Kaplana, że ich klient „przez ostatnie dwa tygodnie robił, co w jego mocy, aby zachować koncentrację podczas procesu, mimo że nie otrzymał przepisanej mu dawki Adderallu w godzinach rozprawy”.

Upadła giełda kryptowalut

FTX złożyła wniosek o upadłość w listopadzie po tym, jak CoinDesk poinformował, że jego siostrzana firma handlowa, Alameda Research, posiada natywny token FTT giełdy jako znaczną część swojego portfela. Rywalizująca giełda Binance ogłosiła następnie, że sprzeda wszystkie swoje zasoby tokena, co doprowadzi do tego, że klienci zaczęli wycofywać swoje środki z FTX.

Założyciel i dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany na Bahamach w następnym miesiącu i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu osiem zarzutów oszustwa.

