Ważna decyzja w sprawie elektrowni jądrowej. Sasin: To zielone światło

W piątek późnym wieczorem resort klimatu wydał pozytywną decyzję środowiskową dla budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. To otwiera inwestorom możliwość przystąpienia do kolejnych niezbędnych kroków. A do zdobycia – jak wiemy z procesu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – jest jeszcze wiele dokumentów. ZE PAK i PGE mogą wystąpić o m.in. decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, czy później pozwolenie na budowę. – Droga jest jeszcze daleka, ale ta decyzja jest zielonym światłem, żeby ta inwestycja mogła zostać realizowana. To otwiera drogę do studium wykonalności. Mamy za sobą pierwszy z trzech etapów, w którym inwestorzy PGE, ZE PAK i koncern KHNP musiały udowodnić, że są w stanie wybudować tę elektrownię w tym miejscu – powiedział na antenie Polsat News odchodzący z rządu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Spór o technologię

Część komentatorów studzi jednak entuzjazm tłumacząc, że koncern KHNP jest obecnie w sporze prawnym z amerykańskim Westinghouse, dotyczącym możliwości wykorzystania koreańskiej technologii w Polsce.

– Ten spór toczy się dzisiaj w sądzie, pierwsza runda została wygrana przez stronę koreańską. Te firmy są zresztą ze sobą związane, jestem przekonany, że ten spór zostanie rozstrzygnięty – powiedział Sasin i dodał, że proces nie przeszkadza w przygotowywaniu się polskiej strony do inwestycji.

Polacy chcą energii z atomu

Wojna w Ukrainie, poprzedzający ją szantaż energetyczny Kremla, a także wysokie ceny prądu, które były następstwem zamieszania za naszą wschodnią granicą, wpłynęły też bardzo mocno na postrzeganie elektrowni jądrowej wśród Polaków.

Z przeprowadzonego w grudniu 2022 roku na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska badania wynika, że ponad 86 proc. Polaków wyraża poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, a jedynie co dziesiąty respondent jest przeciw. W porównaniu z zeszłym rokiem odnotowano wzrost zwolenników takiej inwestycji aż o 12 proc. Jeszcze rok wcześniej wyniki te wyglądały diametralnie inaczej.

