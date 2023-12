Łatwiej dojedziemy do uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Niebawem rozpocznie się budowa S8

Dobra wiadomość dla podróżujących z Wrocławia do miejscowości położonych na Ziemi Kłodzkiej. Podpisano umowy z trzema wykonawcami pierwszego odcinka nowej trasy S8 między Kobierzycami, a Łagiewnikami.

„Ósemka” na Dolny Śląsku. 32 km w 15 minut

Spośród 37 zgłoszonych wykonawców GDDKiA wybrała trzech, którzy niebawem przystąpią do robót. Właśnie podpisano umowy, dzięki którym znana dotąd krajowa „ósemka” zmieni się w trasę szybkiego ruchu.

– Te 32,5 km sprawi, że ten odcinek pokonamy w około 15 minut. Wjedziemy tam wprost z obwodnicy Wrocławia, więc połączenie na południe będzie bardzo komfortowe. Zadanie zleciliśmy sprawdzonym partnerom – powiedział Radiu Wrocław Lidia Markowska, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Można zaczynać budowę nowej trasy między Kobierzycami i Łagiewnikami.

Pierwszy odcinek S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe. Drugi pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski firma PORR, zaś trzeci odcinek Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód firma Budimex.

W tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na kolejne odcinki

Realizację drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), GDDKiA podzieliła na sześć krótszych odcinków. W trakcie procedury przetargowej jest odcinek od Ząbkowic Śląskich do Barda. „Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg dla odcinka pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. Dla ostatniego odcinka Bardo – Kłodzko jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych, których efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany, dla którego złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – informuje GDDKiA.

