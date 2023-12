Chiny mogłyby uratować swoją gospodarkę, ale ryzyko jest wysokie

BANK OF CHINA SHAPINGBA BRANCH, CHONGQING

Chociaż Pekin ma potencjał do zapewnienia silniejszego wzrostu, może to spowodować ryzyko pogorszenia problemów strukturalnych. Silny bodziec mógłby zapewnić krótkoterminowy impuls, ale może później otworzyć drzwi do „momentu Lehmana” - pisze amerykański Business Insider.

Według Conference Board odbicie w Chinach po pandemii nie nastąpiło w tym roku i jest mało prawdopodobne, że nastąpi w 2024 r. Chwiejny sektor nieruchomości, spadający popyt krajowy, słabnące inwestycje zagraniczne i pogarszające się zaufanie konsumentów – wszystko to utrudnia funkcjonowanie drugiej co do wielkości gospodarki świata. Chiny mogą dostymulować gospodarkę Alfredo Montufar-Helu, szef Chińskiego Centrum Ekonomii i Biznesu przy Conference Board, powiedział, że decydenci są w stanie wywołać krótkoterminowy impuls za pomocą bodźców, ale takie działanie otworzyłoby drogę do pogorszenia długoterminowych skutków. „Ogromny bodziec być może doprowadziłby do kilku lat dobrego wzrostu” – powiedział Business Insider. „Ale kiedy efekt bodźca osłabnie, Chiny zostaną z większym problemem i wtedy naprawdę będziemy musieli rozważyć, czy istnieje możliwość chińskiego „momentu Lehmana”. Ryzykowny ruch Szeroko zakrojony plan stymulacyjny wydłużyłby terminy zapadalności długów, ale w momencie ich wymagalności mógłby wywołać więcej niewypłacalności, co wywołałoby efekt domina na rynkach finansowych i doprowadziłoby do załamania płynności, wyjaśnił Montufar-Helu. „Rząd miałby mniejsze możliwości reagowania ze względu na skalę problemu i ponieważ poprzedni bodziec prawdopodobnie nadwyrężyłby jego możliwości fiskalne i finansowe” – dodał. Tymczasem ekonomista stwierdził, że decydenci wydają się ostrożnie wprowadzać w ostatnich miesiącach umiarkowane i ukierunkowane interwencje fiskalne. W rzeczywistości nic nie równało się pakietowi stymulacyjnemu, który pojawił się podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego, który doprowadził do niektórych obecnych problemów strukturalnych, przed którymi stoją dziś Chiny. Ostatecznie Chiny muszą znaleźć sposób na ograniczenie zapotrzebowania obywateli na oszczędzanie zapobiegawcze. Powiedział, że zbudowanie sieci bezpieczeństwa socjalnego nie nastąpi w ciągu jednego lub dwóch lat, ale działania w tym kierunku pozwolą na stworzenie modelu gospodarczego napędzanego konsumentem i popytem. Czytaj też:

