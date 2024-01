Glapiński: Gospodarka ma się kwitnąco. „Podałbym szampana”

Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawił 10 stycznia comiesięczną ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

– Jeśli chodzi o gospodarkę i inflację, to nowy rok zaczyna się bardzo dobrze. Sytuacja gospodarki jest bardzo dobra, nawet kwitnąca, a inflacji bardzo zła, co nas cieszy. Jest trafiona dokładnie w punkt przez projekcję Narodowego Banku Polskiego. Gdyby nie to, że alkoholu w miejscach urzędowych nie pijemy, to podałbym szampana. Tak, jak zapowiadałem, inflacja wynosi około 6 proc. – powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego.

Inflacja w celu już niebawem

Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział także, że sytuacja związana z inflacją jest dużo lepsza, niż jeszcze niedawno zakładano. Poziom wzrostu cen towarów i usług spada szybciej niż prognozowano. Oznacza to, że już niebawem inflacja może znaleźć się w celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 proc.

– W ciągu ostatnich 10 miesięcy inflacja obniżyła się o 12 punktów procentowych. Narodowy Bank Polski, jako jeden z niewielu to przewidział. Ważne, że obniża się także inflacja bazowa. W grudniu spadła po raz dziesiąty z rzędu. Pod względem psychologicznym inflacji już właściwie nie ma – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Spodziewamy się znacznego spadku inflacji. W pierwszym kwartale może być on nawet szybszy, niż przewidywaliśmy. Oznacza to, że w najbliższym czasie może ona spaść w okolice 3 proc., czyli w celu NBP, który wynosi 2,5 proc. W marcu będziemy w celu inflacyjnym, albo bardzo jego blisko. To zupełnie niesamowite – dodał Adam Glapiński.

– Mamy w tym wskaźniku ceny administrowane i tarcze antyinflacyjne. To wszystko się zmienia. Ale będziemy w celu, w marcu praktycznie nie będzie inflacji. Powtarzam to, bo bardzo mnie to cieszy – powiedział.

