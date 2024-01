Planowany przez Rosję gazociąg do Chin zaliczy opóźnienie

Jak podaje Financial Times, budowa planowanego przez Rosję nowego gazociągu Siła Syberii-2 do Chin, która miała się rozpocząć w tym roku, może się opóźnić.

Gazociąg z Rosji do Chin

Rosja prowadzi rozmowy na temat budowy nowego gazociągu, który miałby przesyłać 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z północnej Rosji do Chin przez Mongolię, czyli prawie tyle samo, co nieczynny obecnie rurociąg Nord Stream 1 pod Morzem Bałtyckim, który został uszkodzony w 2022 roku.

Chiny i Rosja nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie kluczowych szczegółów gigantycznego projektu, a negocjacje dotyczące rekordowych światowych cen gazu w ciągu ostatnich dwóch lat były skomplikowane.

Na dostawy gazu trzeba poczekać

Gazprom, który będzie operatorem Siły Syberii-2, oświadczył, że zamierza rozpocząć dostawy gazu do 2030 r. Jednak porozumienie w kluczowych kwestiach, w tym cenowych, pozostaje nieuchwytne.

„Te dwie strony nadal potrzebują więcej czasu na przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań ekonomicznych” – powiedział Oyun-Erdene w rozmowie z Financial Times. „Strona chińska i rosyjska nadal dokonują obliczeń i szacunków oraz pracują nad korzyściami gospodarczymi”.

Rosja zwiększa dostawy do Chin, aby zrekompensować utratę dużej części sprzedaży gazu w Europie od czasu inwazji na Ukrainę prawie dwa lata temu, co skłoniło państwa zachodnie do nałożenia sankcji na Moskwę i zmniejszenia zależności od rosyjskiej energii.

Wicepremier Rosji Wiktoria Abramczenko powiedziała w zeszłym roku państwowej agencji informacyjnej TASS, że budowa mongolskiej części rosyjskiego połączenia gazowego z Chinami może rozpocząć się w pierwszym kwartale lub pierwszej połowie 2024 roku.

Czytaj też:

Rośnie spór o ochronę granicy w Teksasie. Rosyjska propaganda nie próżnujeCzytaj też:

Mocna odpowiedź USA na groźby Rosji. Tutaj mają być rozmieszczone głowice nuklearne