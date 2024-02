Chcą zakładać firmy, ale nie wiedzą jak. Ruszyła kampania #Otwarci Na Biznes

Kampania #Otwarci Na Biznes odpowiada na wyniki raportu dotyczącego kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości Polaków, przygotowanego przez fundację edukacyjną Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Badanie pokazuje, że choć 67 proc. polskich studentów myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, to jedynie 22,4% z nich uważa, że w ramach edukacji szkolnej czy akademickiej dowiedziało się jak przebiega ten proces.

Edukacja biznesowa

Młodzi ludzie narzekają także na brak umiejętności potrzebnych do wcielenia swoich pomysłów w życie. Do trzech największych obaw przed założeniem firmy należą: obowiązki formalne i księgowe, brak wiedzy nt. pozyskania finansowania oraz nieznajomość prawa.

Pomimo uczęszczania na lekcje przedsiębiorczości, jedynie 34 proc. studentów deklaruje, że potrafi przeprowadzić rozeznanie rynku lub stworzyć biznesplan swojej potencjalnej działalności. Co istotne, raport pokazał, że podobne luki kompetencyjne występują w grupie wiekowej 50+.

Współpraca międzypokoleniowa

Innym obszarem, który został zbadany i przeanalizowany w raporcie, jest współpraca międzypokoleniowa i potencjalne korzyści płynące z jej zaistnienia. Raport wskazuje na zalety wynikające z zatrudnienia osób po 50. roku życia, m.in. aktywizację zawodową osób starszych, potencjał większej stabilności rozwoju przedsiębiorstwa, czy też uatrakcyjnienie życia gospodarczego w małych miejscowościach. 71,1 proc. badanych osób 50+ zamieszkujących małe miasta widzi swoją karierę w międzypokoleniowych zespołach. Z kolei 85,7 proc. przebadanych studentów nie widzi przeciwwskazań do zatrudnienia osoby 50+ w swojej firmie.

Program edukacyjny #Otwarci Na Biznes, który ma odpowiadać na wyzwania przed którymi stoją zarówno młodzi przedsiębiorcy jak i osoby 50+, szczególny nacisk stawia na rozwój umiejętności cyfrowych i skuteczne wykorzystanie ich przy prowadzeniu biznesu. W ramach kampanii, uczestnicy wezmą udział w serii ogólnodostępnych webinarów poruszających kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa, począwszy od prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez formy finansowania firmy, aż po promocję w mediach cyfrowych.

– Nasze badania pokazują jak wielka jest dzisiaj potrzeba walki z wykluczeniem cyfrowym. W Polsce dotyczy ono nie tylko ludzi starszych, ale również młodych, którzy nie potrafią przekuć biernej umiejętności korzystania z technologii w aktywne użycie jej do rozwoju lub chociażby stworzenia biznesu. Nasz program ma pokazać uczestnikom, że przedsiębiorczym można i trzeba być w każdym wieku, a umiejętne wykorzystanie nowych technologii stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

