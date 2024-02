Wielkie zmiany w Orlenie. Znamy nazwisko p.o. prezesa

Dziś odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen. Na spotkaniu odwołano dotychczasowych członków rady nadzorczej. Ze stanowiskami pożegnali się: Wojciech Jasiński, Andrzej Szumański, Anna Wójcik, Barbara Jarzembowska, Andrzeja Kapała, Jadwiga Lesisz, Roman Kusz oraz Anna Sakowicz-Kacz. Za odwołaniem każdego z członków opowiedziało się ponad 70 proc. głosujących.

Zmiany w Orlenie. Kto zastąpi Obajtka?

Postanowiono, że w nowej radzie nadzorczej zasiądzie 10 osób, ale jeden z nominatów (Janusz Woźniak) nie uzyskał wystarczającej większości głosów. Przewodniczącym został Wojciech Popiołek. Oprócz niego w radzie znajdą się: Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Dziesiąte miejsce pozostaje do obsadzenia.

Statut koncernu ustala, że wybierany przez radę nadzorczą zarząd Orlenu może liczyć od pięciu do 11 osób. W jego skład wchodzą prezes, wiceprezesi oraz pozostali członkowie.

Pełniącym obowiązki prezesa PKN Orlen został Witold Literacki. Jak podaje Orlen, Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. W latach 2022 – 2023 Literacki pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej (lata 2020-2022) był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA, w latach 2008 – 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen S.A.

Literacki tymczasowo zastąpi na stanowisku Daniela Obajtka, który 1 lutego oddał się do dyspozycji rady, a ta odwołała go z posady. – ORLEN S.A. („Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że „oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji", postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku – podano w komunikacie.

