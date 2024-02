Duża akcja podlaskiej KAS. Służby przechwyciły towar o wartości 12,5 mln zł

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS ustalili, że na jednej z posesji w gminie Pisz magazynowane są duże ilości nielegalnego tytoniu. Po wejściu na jej teren, w hali magazynowej, mundurowi znaleźli 102 kartonowe pudła z suszem tytoniowym, przywiezionym bez wymaganych dokumentów i zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu służącym do monitorowania przewozów tzw. towarów wrażliwych.



Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 19 ton nielegalnego tytoniu. Gdyby towar trafił do sprzedaży, naraziłoby to budżet państwa na straty niemal 12,5 mln zł.



Zatrzymano 3 mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty przechowywania znacznych ilości tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piszu.

