Podwyżki dla budżetówki z wyrównaniem od 1 stycznia

Zgodnie z projektem, planowany jest wzrost średniorocznych płac w sektorze publicznym od 1 stycznia 2024 r. o 20 proc. Aby wprowadzić te podwyżki oraz zapewnić wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym, konieczna jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. dotyczącego zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach publicznych.

Wyższe stawki

Zwiększenie wynagrodzeń w sektorze publicznym o 20 proc., a w przypadku nauczycieli o 30 proc., było jednym z podstawowych postulatów Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach parlamentarnych. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada modyfikację Tabeli D dotyczącej miesięcznych stawek podstawowych wynagrodzenia dla pracowników urzędów i jednostek administracji.

Proponowana zmiana przewiduje zwiększenie minimalnych stawek podstawowych wynagrodzenia o 20 proc. we wszystkich kategoriach zaszeregowania w porównaniu do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Podwyżki dla budżetówki

Maksymalne stawki podstawowego wynagrodzenia wzrosną o 1500 zł w każdej kategorii zaszeregowania w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. W rezultacie, nowe stawki wynagrodzenia będą wynosić od 1140 zł do 6200 zł w I kategorii zaszeregowania, oraz od 2830 zł do 11420 zł w XXI kategorii zaszeregowania.

Zgodnie z projektem, nowe rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zmieniona Tabela D będzie miała zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek podstawowych wynagrodzenia dla pracowników urzędów i jednostek administracji, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

