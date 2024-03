Andrzej Duda: Tylko elektrownie jądrowe są w stanie nas zabezpieczyć

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie ogniskuje się wokół kwestii bezpieczeństwa, ale przez reporterkę Polsat News Magdę Sakowską Duda został zapytany równieżo bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Andrzej Duda o elektrowniach jądrowych

– Zakładając, że chcemy zrealizować nasze zobowiązania klimatyczne i chcemy zrealizować to, do czego politycznie zobowiązały się państwa UE, jeśli chodzi o ochronę klimatu, ograniczanie emisji CO 2 , to nie ma szans zrealizować tego w tak wielkim kraju jak nasz bez elektrowni jądrowych, bo tylko one są w stanie nas zabezpieczyć w stałe dostawy prądu – podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że nie możemy polegać na energii alternatywnej, bo nie mamy wystarczająco dużo dni słonecznych ani wietrznych.

– Jesteśmy w takim kraju, w takim miejscu na świecie, gdzie wiatr nie świeci 24 godziny na dobę, że jak mamy wiatraki, czy instalacje solarne, to one bez przerwy będą nas zasilały. Niestety tak nie jest. Musimy mieć stałe, stabilne źródła zasilania. To, wobec realizowanej polityki klimatycznej daje tylko atom. W związku z powyższym musimy budować elektrownie jądrowe, tym bardziej że wszystkie prognozy są takie, że my energii elektrycznej będziemy potrzebowali coraz więcej – mówił prezydent.

Dalej Duda nawiązał do budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie, która jest wspólnym przedsięwzięciem PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Powiedział, że choć jest to projekt prywatny, to on ze swojej strony popiera tę inicjatywę i widzi jako element polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

– Najważniejsze jest to, byśmy te elektrownie mieli u nas w Polsce w dyspozycji i

to jest rzecz absolutnie podstawowa, żebyśmy nie byli uzależnieni energetycznie

.

O to chodziło wcześniej z gazem, żebyśmy byli w jak największym stopniu uniezależnieni energetycznie, mogliśmy to zrobić tylko poprzez dywersyfikacje dostaw, bo sami niestety tyle gazu nie mamy, ale możemy sami dla siebie wyprodukować prąd. I chcemy to zrobić – powiedział prezydent.

