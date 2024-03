Inflacja w lutym. Są powody do zadowolenia

Inflacja w lutym wyniosła 2,8 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. To najniższy poziom od kilku lat: w lutym 2023 roku inflacja wyniosła rekordowe 18,4 proc. Tym samym inflacja znalazła się w celu inflacyjnym, który wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Inflacja w lutym. Rekordowy wynik

GUS zrewidował też dane za poprzedni miesiąc. W styczniu 2024 r. w stosunku do stycznia 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,7 proc. wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 3,9 proc. Piątkowemu odczytowi towarzyszy też rewizja tzw. koszyka inflacyjnego. To zestawienie, które pokazuje, jaki procentowy udział w ogólnej sumie wydatków gospodarstwa domowego mają poszczególne towary i usługi. GUS rewiduje skład tego koszyka co roku w połowie marca.



„W strukturze wydatków gospodarstw domowych obniżył się udział m.in. w zakresie transportu, zdrowia, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, edukacji oraz łączności. Wzrósł m.in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, żywności i napojów bezalkoholowych, restauracji i hoteli oraz rekreacji i kultury” – napisał GUS w komunikacie.