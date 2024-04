Ukraińcy okradali tiry... podczas jazdy! Zobacz szokujące nagranie

Po raz kolejny okazało się, że kreatywność przestępców nie zna granic. Dolnośląscy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sycowie, poruszając się na drodze ekspresowej S8, zatrzymali do kontroli podejrzane auto osobowe, w którym, według ich informacji, mogły znajdować się osoby okradające samochody ciężarowe.

Ukraińcy okradali tiry podczas jazdy

Sposób działania podejrzanych miał być o tyle nietypowy, że zuchwałych kradzieży dokonywali podczas jazdy! Szybko okazało się, że podejrzenia policjantów okazały się trafione. W środku znajdowali trzej mężczyźni, obywatele Ukrainy, którzy zostali przyłapani niemalże na gorącym uczynku.

Kreatywni złodzieje bardzo długo pozostawali nieuchwytni, jednak w końcu śledczym udało się wpaść na ich trop. W trakcie przeszukania ich mieszkań, we Wrocławiu i Warszawie, policjantom udało się znaleźć obciążające dowody. Mężczyznom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem. Zostali aresztowani na trzy miesiące, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Szokujące nagranie trafiło do sieci

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać jak do naczepy samochodu ciężarowego podjeżdża auto osobowe ze zgaszonymi światłami mijania. Przez okno wydostaje się mężczyzna, który wchodzi na maskę samochodu, po czym zrywa zabezpieczenia plandeki i dostaje się do wnętrza naczepy. Wszystko to odbywa się na trasie szybkiego ruchu, w trakcie jazdy, podczas której oba pojazdy poruszają się z prędkością ok. 90 km/h!

Znajdując się na naczepie, złodziej kradnie towary przewożone przez tira, a następnie wraca do samochodu osobowego podobną drogą – po masce osobowego BMW i przez okno. Mężczyzna przez cały ten czas jest asekurowany przez swojego kompana, który pomaga mu w bezpiecznym powrocie do jadącego samochodu.

Niewiarygodne nagranie zostało zarejestrowane przez kamerę znajdującą na naczepie ciężarówki. Przewoźnik zamontował ją po tym, jak do podobnych, niewyjaśnionych kradzieży zaczęło dochodzić w sposób nagminny. Złodzieje spodziewali się kamer, ponieważ byli zamaskowani i korzystali ze specjalnego mechanizmu, który umożliwiał im zdalne zasłanianie tablic rejestracyjnych swojego samochodu. W końcu wpadli jednak w ręce śledczych.

Policjanci poinformowali, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat na terenie całej Polski doszło do kilkudziesięciu podobnych kradzieży. Nie wiadomo jeszcze, czy były one dokonywane przez tę samą grupę mężczyzn, więc będzie to teraz przedmiotem dalszego postępowania.

