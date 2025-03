Kursy walut 10 marca 2025. Po ile euro, dolar, frank, funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że 12 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,85 zł. To lekkie odbicie w stosunku do piątku, gdy odnotowano kurs na poziomie 3,84 zł. W górę poszły również kursy euro i franka szwajcarskiego – odpowiednio 4,18 zł i 4,39 zł (pod koniec ubiegłego tygodnia było to 4,17 zł i 4,37 zł). Nie zmieniły się natomiast notowania brytyjskiego funta za którego trzeba zapłacić 4,97 zł.

Kursy walut w ubiegłym tygodniu

Kursy walut. Piątek 7 marca

dolar – 3,84 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,37 zł

funt szterling – 4,97 zł

Kursy walut. Czwartek 6 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,36 zł

funt szterling – 4,97 zł

Kursy walut. Środa 5 marca

dolar – 3,87 zł

euro – 4,15 zł

frank szwajcarski – 4,37 zł

funt szterling – 4,97 zł

Kursy walut. Wtorek 4 marca

dolar – 3,95 zł

euro – 4,15 zł

frank szwajcarski – 4,43 zł

funt szterling – 5,03 zł

Kursy walut. Poniedziałek 3 marca

dolar – 4,01 zł

euro – 4,18 zł

frank szwajcarski – 4,45 zł

funt szterling – 5,06 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

