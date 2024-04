Mieszkanie w Szklarskiej Porębie i drogie wieczne pióro. Majątek Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania

To już oficjalne: Jacek Jaśkowiak, urzędujący od 9 lat prezydent Poznania, będzie pełnił swoją funkcję przez trzecią kadencję. Na Jaśkowiaka zagłosowało 109 533 mieszkańców (70,67 proc.). Jego kontrkandydat Zbigniew Czerwiński (Zjednoczona Prawica) zyskał 45 465 głosów poznaniaków, co wynosi 29,33 proc. w pierwszej turze wyborów w Poznaniu, Jacek Jaśkowiak zdobył 43,74 proc. i 82 147 głosów a Zbigniew Czerwiński 20,3 proc. i 38 128 głosów.

Majątek Jacka Jaśkowiaka

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Jacka Jaśkowiaka wiemy, że zgromadził oszczędności w wysokości 339 tys. zł, 500 dolarów i 2 tys. euro oszczędności. Dodatkowo odłożył na swoim rachunku PPK 12,8 tys. zł.

Nie posiada ani udziałów w żadnej ze spółek, ani akcji czy obligacji. Nie posiada domu, za to ma połowę udziałów w mieszkaniu o wartości 650 tys. zł oraz posiada mieszkanie warte 600 tys. zł. Jedna z nieruchomości znajduje się w Szklarskiej Porębie, gdzie Jaśkowiak spędza często urlopy.

W przedmiotach, których wartość wynosi więcej niż 10 000 zł, prezydent wpisał zegarek i pióro wieczne. Prezydent Poznania nie żyje na kredyt, nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Dodatkowo posiada lokal użytkowy z piwnicą o wartości 1,2 mln zł, 3/508 udziału w hali garażowej o wartości 30 tys. zł i 1/189 udziału w nieruchomości gruntowej o wartości 1000 zł.

Podwyżka dla Jacka Jaśkowiaka

W 2021 roku radni przyznali prezydentowi Poznania sporą podwyżkę. Do tego czasu Jaśkowiak zarabiał ok. 12,5 tys. zł miesięcznie, czyli mniej niż jego zastępcy. Po zmianach miesięczna pensja prezydenta stolicy Wielkopolski skoczyła do poziomu ok. 20 tys. zł. Jaśkowiak może także liczyć na dodatek specjalny (30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę. W 2022 roku Jaśkowiak co miesiąc inkasował średnio 20 851,53 zł netto (przy 14 707,57 zł w 2021).

