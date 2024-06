Przekop Mierzei Wiślanej. Ostatni przetarg w tym roku

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za dwa lata ukończony zostanie przekop portu w Elblągu, co ma być ukoronowaniem przekopu Mierzei Wiślanej. Urząd Morski w Gdyni planuje jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka podejścia do portu.

Przekop portu w Elblągu

Według odpowiedzialnego za spraw morskie wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, pogłębianie ostatniego odcinka toru podejściowego powinno się zakończyć na przełomie lat 2025 i 2026 lub najpóźniej w II kw. 2026 r.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, przyznała w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że urzędnicy chcieliby ogłosić przetarg w IV kwartale, tak by prace ruszyły na przełomie 2024 i 2025 r.

Port w Elblągu należy do lokalnego samorządu, a w ostatnich latach jego znaczenie znacznie spadło. Przez lata przeładowywano w nim głównie towary dla Okręgu Królewieckiego. Po wybuchu wojny w Ukrainie i nałożeniu na Rosję sankcji ruch towarów w kierunku i z Rosji praktycznie zamarł.

Spór o to, kto ma sfinansować przekop toru w Elblągu

Oddany 17 września 2022 roku kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną miał udrożnić przepływ statków przez port w Elblągu, ale nie wykonano prac w samym porcie. Powodem był spór o to, kto ma to sfinansować. Ówczesny minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przekonywał, że skoro port należy do samorządu, to jest to jego zadanie, tym bardziej że drożny port przyniesie zyski miastu. Władze Elbląga nie godziły się na taki pomysł i argumentowały, że po pierwsze nie mają pieniędzy, a po drugie, skoro pomysł „wyszedł” z Warszawy, to niech instytucje centralne go sfinansują.

Spór rozstrzygnięto w marcu 2024 roku: minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że całość kosztów weźmie na siebie kierowany przez niego resort. „Finalizujemy prace dotyczące zmiany programu wieloletniego, tak żeby rząd przeznaczył kolejne 30 mln zł na to, by powstał tor wodny zapewniający funkcjonalność temu portowi” – powiedział.

