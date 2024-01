Rząd podjął decyzję, co dalej z przekopem Mierzei Wiślanej. Rozstrzygnięto kwestię finansowania

Nie wiadomo, czy rząd będzie kontynuował jeden ze sztandarowych projektów poprzedników, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny. Przeprowadzony zostanie audyt, który ma dać odpowiedź na pytanie, czy ma to uzasadnienie. Prawdopodobne wydaje się, że zarzucona zostanie budowa megalotniska, ale rozwijana będzie Kolej Dużych Prędkości. Wiadomo natomiast, jaka jest przyszłość niedokończonego przekopu Mierzei Wiślanej.

Przekop Mierzi Wiślanej. Rząd pokryje koszt dalszych prac

Mierzeja Wiślana została już przekopana, ale wciąż nie spełnia swojego zadania – aby mogły z niej korzystać jednostki towarowe – a nie kajakarze i organizatorzy turystycznych rejsów – konieczne jest pogłębienie 900 m toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Trwają spory o to, kto powinien tego dokonać. Poprzedni ministrowie aktywów państwowych oraz infrastruktury przekonywali, że to zadanie miasta Elbląg, zaś władze samorządowe uznały, że skoro projekt jest rządowy, to dlaczego mają wykładać pieniądze na jego realizację. Rząd Mateusza Morawickiego zaproponował więc inne rozwiązanie: sfinalizuje inwestycję, ale w zamian obejmie udziały w porcie elbląskim. Władze miasta nie chciały się na to zgodzić.

Jeśli wierzyć zapewnieniom nowych rządzących, impas zostanie przełamany, a koszty pogłębienia toru weźmie na siebie Skarb Państwa.

– Mogę powiedzieć, że droga wodna, która ma połączyć elbląski port z Bałtykiem, zostanie dokończona. W 2024 roku nie ma już zapędów, aby odebrać ten port Elblągowi i to będzie elbląski port samorządowy – powiedział na początku podczas konferencji prasowej w Elblągu senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Wcisła.

Inwestycja ma zostać ukończona w 2025 r.

NIK oceniła przekop Mierzei

Uspokoił samorząd, że „te wszystkie banialuki, bandyckie szantaże, które politycy PiS-u stosowali wobec samorządu elbląskiego, że mogą ten odcinek wykonać, jeśli port zostanie przekazany państwu, odeszły wraz z PiS-em”. - Nikt już Elbląga nie będzie szantażował – wskazał senator, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Do tej pory na przebudowę Kanału, który umożliwia transport towarów z portu w Elblągu do Morza Bałtyckiego, wydano ponad 2 mld zł. Jarosław Kaczyński przekonywał, że inwestycja ma dwie funkcje. – Po pierwsze ma pozytywnie wpłynąć na gospodarkę regionu Elbląga. (...) Jeżeli chodzi o tę drugą funkcję, to pokazuje, że Polska na własnym terytorium jest całkowicie niezależna – mówił.



W listopadzie 2023 NIK opublikowała raport dotyczący sztandarowego projektu PiS-u. Główne zarzuty urzędnicy skierowali pod adresem resortu infrastruktury, a konkretnie ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz gdyńskiego Urzędu Morskiego. NIK informował, że już na etapie przyjęcia programu przez rząd, w którym premierem była wówczas Beata Szydło, nie ujęto w ramach planowania inwestycji niezbędny zadań, co spowodowało, że nie było możliwe osiągnięcie celu głównego w postaci „zapewnienia bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienia wzrostu społeczno-gospodarczego”.

Już na początkowym etapie stało się jasne, że nie ma możliwości utrzymania harmonogramu inwestycji. Na starcie wartość programu została ustalona na 880 mln zł, a ostatecznie pochłonął on prawie 2 mld zł z publicznych pieniędzy. Zdaniem NIK przekroczenie budżetu o 125 proc. spowodowało, że inwestycja straciła uzasadnienie ekonomiczne.

Kontrolerzy określili inwestycję mianem praktycznie bezużytecznej, a traktować ją można tylko w kategoriach „kosztownej atrakcji turystycznej”.

