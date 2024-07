Awaria Microsoftu uderza w Polskę. Premier mówi o bezpieczeństwie państwa

Efekty awarii odczuwalne są m.in. na lotnisku w Krakowie. – Rzeczywiście występują problemy z systemem odpraw części przewoźników – przekazała w rozmowie z Interią Natalia Vince, rzeczniczka lotniska Kraków-Balice.

Dodała jednak, że nie ma to na razie większego wpływu na ruch lotniczy. – Obsługa linii lotniczych wdrożyła manualną obsługę pasażerów w związku z tym. Kompletnie to, póki co, nie spowodowało zaburzeń połączeń lotniczych. Przeszliśmy po prostu na sterowanie manualne – poinformowała rzeczniczka.

Lotnisko Chopina o problemach z odprawą

Warszawskie Lotnisko Chopina przekazało, że istnieją utrudnienia w obsłudze pasażerów popularnej linii Wizz Air. Problem dotyczy systemu odpraw i brak możliwości odprawy online. Przewoźnik prosi o przybywanie na lotnisko trzy godziny przed odlotem, aby dokonać odprawy przy stanowisku.

Lotnisko apeluje także o sprawdzanie bieżących informacji i statusu lotu bezpośrednio na stronach przewoźników.

Pilna informacja Ryanair

Komunikat wydała również linia lotnicza Ryanair, która także jest jednym z największych operatorów na polskim rynku. „Obecnie doświadczamy zakłóceń w sieci spowodowanych globalną awarią IT strony trzeciej, na którą całkowicie nie mamy wpływu” – potwierdziła linia.

Zmieniony został sposób, w jaki prowadzone są aktualnie działania linii. „Rezerwacja i check-in są obecnie niedostępne. Jeśli wybierasz się w podróż dzisiaj (19 lipca) i nie dokonałeś jeszcze odprawy na lot, możesz to zrobić na lotnisku” – poinstruował Ryanair.

Poznań-Ławica gotowe pomóc

Większych zakłóceń nie odnotowały porty lotnicze w Gdańsku i Poznaniu. Oba nie wykluczają jednak, że i je może ona dosięgnąć, więc także apelują o sprawdzanie informacji na stronach linii i przejeżdżanie na lotnisko o wiele wcześniej przed odlotem.

Ponadto port Poznań-Ławica deklaruje, że jest przygotowane pełnić funkcję zastępczą dla portów z innych krajów. – Jesteśmy przygotowani na pomoc w ramach lotnisk zapasowych dla lotnisk, które mogą się z tym problemem borykać – powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik lotniska.

Problemy terminalu kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku

Wcześniej, od niemal samego początku globalnej awarii Microsoftu, duże problemy zgłaszał terminal kontenerowy w Gdańsku. „Zmagamy się z globalną awarią systemów operacyjnych Microsoft, która utrudnia funkcjonowanie” – pisał w komunikacie terminal Baltic Hub.

Zamknięta została część usług terminalu. Zamknięte zostały bramy na wjazdy pustych kontenerów EVG. Dotyczy to zarówno bram drogowych, jak i kolejowych. „Poinformujemy Państwa niezwłocznie jak tylko awaria zostanie usunięta, prosimy o niekierowanie się na Terminal” – zaapelowano.

Rząd reaguje na globalną awarię Microsoftu

Do awarii odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „Obecnie w Polsce systemy infrastruktury krytycznej działają płynnie” – zapewnił przedstawiciel rządu.

I dalej. „Globalna awaria systemów Microsoft jest monitorowana przez polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Na bieżąco będziemy informować o sytuacji, a na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju” – czytamy.

Donald Tusk: Jestem na bieżąco informowany

Głos w sprawie globalne awarii Microsoftu zabrał premier Donald Tusk. „W związku z globalną awarią w systemach Microsoft jestem na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o wszystkich zdarzeniach wynikających z awarii. Jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa” – napisał w mediach społecznościowych.

