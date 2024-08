Straż miejska rekrutuje. Ile można zarobić?

„Jeżeli szukasz pracy, a na nasz widok Twoje serce przyspiesza, to może jest znak, że powinnaś/powinieneś do nas dołączyć. Nie czekaj, już dzisiaj zadzwoń, napisz – odpowiemy na każde Twoje pytanie!” – zachęca Straż Miejska.

Praca w straży miejskiej. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki należy spełnić, by wstąpić w szeregi mundurowych?

ukończone 21 lat

polskie obywatelstwo

co najmniej średnie wykształcenie

nienaganna opinia

dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kategorii B, odporność na stres, znajomość języków obcych, uprawnienia ratownika medycznego, a także patent sternika motorowodnego.

Początkujący strażnicy zarobią 5100 zł brutto. Do tego mogą liczyć na:

premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna 20 proc.,

„trzynastkę”

szkolenia,

dofinansowanie kart sportowych (MultiSport),

możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie,

pakiet socjalny: bony na święta, dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci, spotkania integracyjne czy zapomogi losowe.

