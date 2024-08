Do Polski trafiają miliardy z KPO. Minister Pełczyńska-Nałęcz o „trzech piątkach”

– Dokładnie wczoraj wybiły nam trzy piątki, czyli 555 tys. umów, które podpisaliśmy z beneficjentami z KPO na sumę ponad 33 mld zł. To nie są środki, które już zeszły z kont, ale to są środki, które już na pewno zostaną zrealizowane, bo już jest po prostu umowa z beneficjentami – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z dziennikarzami.

Dokładna kwota, na jaką zostały podpisane umowy, to 33,5 mld zł.

Pełczyńska-Nałęcz: Kontraktowanie środków z KPO

Minister poinformowała również, że mowa o 12,8 proc. całościowej alokacji środków z KPO.

– Ta część grantowa – która jest dla nas kluczowa, bo jest po prostu bardzo opłacalna – to (...) 29,8 proc. alokacji, czyli możemy powiedzieć, że już prawie 1/3 grantów KPO została zakontraktowana” – podkreśliła.

Minister zaznaczyła, że zarówno w części grantowej, jak i pożyczkowej w ramach KPO otwartych jest "bardzo wiele" naborów dla samorządów i przedsiębiorców.Dla samorządów przewidziano 55 mld zł, a dla przedsiębiorstw 130 mld zł.

Wcześniej minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że oprócz drugiego i trzeciego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, który za zostać złożony do Komisji Europejskiej we wrześniu, Polska planuje złożyć w tym roku jeszcze dwa kolejne wnioski o płatność, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki w ramach czwartego i piątego wniosku spodziewane są pod koniec II kw. 2025 r.

– Polska planuje przekazać do Komisji Europejskiej w 2024 roku jeszcze 4 wnioski o płatność: we wrześniu 2 i 3 wniosek o płatność, a pod koniec roku 4 i 5 wniosek o płatność – napisała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w odpowiedzi na interpelację poselską.

Kolejne wnioski o pieniądze z KPO

Spodziewany termin napływu środków z tytułu 2. i 3. wniosku o płatność w łącznej wysokości 9 378 289 229 euro (ok. 40,2 mld zł), w tym w części dotacyjnej ponad 4 mld euro (ok. 17,3 mld zł) i 5,3 mld euro w części pożyczkowej (ok. 22,8 mld zł) to koniec 2024 roku. Spodziewany termin napływu środków z tytułu 4 i 5 wniosku o płatność to II kwartał 2025 roku, podała minister.

W 2025 r. oczekiwany jest napływ środków z KPO z tytułu 4., 5. i 6. wniosku o płatność w kwocie ponad 13,85 mld euro (prawie 59,5 mld zł), w tym 7,97 mld euro w części dotacyjnej (ok. 34,2 mld zł) oraz ponad 5,88 mld euro w części pożyczkowej (ponad 25,27 mld zł).

Polska otrzymała w 2024 r. środki z KPO z tytułu pierwszego wniosku o płatność w łącznej wysokości 6 332 023 081 euro (ok. 27,08 mld zł), w tym 2 698 583 435 euro w części dotacyjnej (ponad 11,58 mld zł) oraz 3 633 439 646 euro w części pożyczkowej (prawie 15,5 mld zł).

