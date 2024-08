„Kanał Do Rzeczy” – Nowy Głos Konserwatywno-Liberalnej Polski

Wspólnie z naszymi Czytelnikami podejmujemy wyzwanie stworzenia platformy, która nie tylko informuje, ale i inspiruje do głębszej refleksji nad przyszłością naszego kraju.W związku z tym z ogromną nadzieją i entuzjazmem uruchamiamy zbiórkę na Patronite: https://patronite.pl/KanalDoRzeczy, która umożliwi współtworzenie tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Państwa wsparcie jest dla nas nieocenione – razem możemy dać Polsce nowy, potężny głos w debacie publicznej.

„Od początku naszej działalności przyświecała nam idea stworzenia ogólnopolskiej platformy wymiany myśli o profilu konserwatywno-liberalnym. Program radiowy jest jej naturalnym przedłużeniem i nowym etapem w naszej misji. Wierzymy, że słowo mówione ma wyjątkową moc – potrafi wzbudzić emocje, zainspirować do działania, i zbliżyć ludzi. Z wielkim optymizmem patrzymy w przyszłość i podejmujemy odważne kroki, by zwiększyć udział mediów konserwatywno-liberalnych w opinii publicznej”, mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny – wiceprezes zarządu Orlego Pióra.

Dlaczego „Kanał DoRzeczy”?

Projekt ten to nie tylko odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, ale również wypełnienie luki w polskiej przestrzeni medialnej. „Kanał DoRzeczy” to platforma, która oddaje głos tym, którzy pragną uczestniczyć w wolnorynkowej, wolnościowej i chrześcijańskiej debacie. Ale to nie wszystko. Docelowo Orle Pióro będzie ubiegać się o pozwolenie na emisję „Kanału DoRzeczy” w zakresie fal radiowych FM, co pozwoli dotrzeć z naszym przekazem do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Jak szybko uruchomimy fale FM – zależy tylko od wielkości uzyskanego wsparcia finansowego.

„Słuchamy naszych Czytelników i reagujemy na ich potrzeby. To pozwala nam na dynamiczny rozwój i budowanie silnych, długofalowych relacji. Przy tworzeniu nowego projektu, kierowaliśmy się tą samą filozofią. Chcemy, aby nasi odbiorcy mieli realny wpływ na rozwój nowego programu radiowego – unikalnego na polskim rynku. Dlatego uruchomiliśmy zbiórkę na Patronite. Zebrane środki umożliwią nam szybki start projektu i pozwolą nam wspólnie budować przyszłość wolnych mediów w Polsce”, dodaje Paweł Lisicki.

Wesprzyj Wolne Media – Twórzmy Je Razem!

Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy cenią sobie wolność słowa, wysoką jakość debaty publicznej oraz odważne, niezależne dziennikarstwo, do wsparcia naszego projektu na Patronite https://patronite.pl/KanalDoRzeczy. Wasze zaangażowanie i wsparcie to nie tylko inwestycja w rozwój nowego medium, ale także wkład w kształtowanie przyszłości mediów w Polsce. Razem możemy więcej!

Gdzie Słuchać i Gdzie Oglądać „Kanał Do Rzeczy”?

Informacje o naszym projekcie oraz linki do transmisji znajdą Państwo na Patronite: https://patronite.pl/KanalDoRzeczy oraz na www.DoRzeczy.pl

Orle Pióro:

„Tygodnik Do Rzeczy” to tytuł kierowany przez Pawła Lisickiego. Wydawcą tygodnika jest spółka Orle Pióro S.A. „Do Rzeczy” jest pismem konserwatywno-liberalnym, które ma być wyrazistym głosem w debacie publicznej. Na łamach „Do Rzeczy” piszą m.in.: Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Piotr Gabryel, Piotr Gociek i wielu znakomitych autorów.

Zbiórka na Patronite – wspieraj, słuchaj, oglądaj!

https://patronite.pl/KanalDoRzeczy

