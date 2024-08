Chcesz kupić auto używane? Może być trudniej

Liczba ofert samochodów w lipcu na wtórnym rynku spadła o niemal 3 tys., z 251 803 w czerwcu br. do 248 950. Z kolei mediana cen wyniosła 31 400 zł. I spada miesiąc do miesiąca o ok. 1 500 zł.

Dane te pochodzą z miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. – Taki trend występuje od lat i nie jesteśmy nim zaskoczeni, a jest związany z tym, że klienci, którzy chcą sprzedać swoje auta odraczają decyzję ze względu na zaplanowane urlopy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Molasy, Business Country Manager PL w AUTOCENTRUM AAA AUTO sp. z.o.o. Liczba ofert samochodów używanych maleje, mimo rosnącego od kilku miesięcy importu aut do Polski. Wpływ na taki stan ma mniejsza podaż, która tradycyjnie jest pochodną okresu wakacyjnego, ale także zwiększająca się liczba kupujących, którzy decydują się na zakup aut używanych zamiast aut nowych ze względu na ich wysokie ceny. – Zwiększający się import trwa już od trzynastu miesięcy i bije rekordy, wpływając na obniżenie mediany cen – wyjaśnia Paweł Molasy. – Te samochody często mają swoją przeszłość, jeżeli chodzi o wypadkowość, są po większych naprawach, tym bardziej warto skorzystać z usług zajmujących się sprawdzaniem aut lub dealerów aut, którzy dają gwarancję dotyczącą stanu technicznego i pochodzenia auta. Natomiast dobrą wiadomością jest utrzymujący się trend zmniejszających się median przebiegu oraz wieku oferowanych aut. Mediana cen samochodów używanych w lipcu 2024 to 31 400 zł, mediana przebiegu – 165 000 km, a mediana wieku – 10 lat. W lipcu br. na rynku wtórnym liczba oferowanych aut z silnikami benzynowymi była jedynie o niecały 1 proc. mniejsza (45 proc.) niż diesli, które stanowiły 45,9 proc. ofert aut używanych. Kolejne miejsca zajęły auta z LPG – 4,4 proc., hybrydowe – 3,5 proc., elektryczne – 1 proc. oraz pozostałe. Czytaj też:

