Milioner zatrzymany. Tyle zgromadził przez lata w parlamencie

Z oświadczenie majątkowego Ryszarda Czarneckiego, które złożył jako europoseł w swojej ostatniej kadencji wynika, że razem z żoną posiada on mieszkanie o powierzchni 126 m kw., warte 2,6 mln zł, oraz drugie o powierzchni 80 m kw., wycenione na 800 tys. zł.

Majątek zatrzymanego byłego europosła PiS

Były europoseł PiS posiada także 90-metrowy domek letniskowy, który wyceniono na 220 tys. zł, i mieszkanie w Belgii o powierzchni 120 metrów kw., którego wartość to 210 tys. euro (ok. 895 tys. zł). Czarnecki jest także właścicielem 250-metrowej działki, której wartość wynosi 100 tys. zł. Ryszard Czarnecki zaoszczędził 306 tys. zł, 220 tys. euro (937 tys. zł) i 10 tys. dolarów (ok. 40 tys. zł).

To nie wszystko. Były europoseł posiada także akcje warte 78 tys. zł. Jego oszczędności w 2019 r. były skromniejsze i wynosiły 86 tys. zł, ok. 1,5 tys. dolarów oraz 131 tys. euro (558 tys. zł). Dodatkowo polityk posiada Range Rovera Velarem z 2018 r. wartym 205 tys. zł, a dzięki działalności w Polskim Związku Piłki Siatkowej zarobił 177 tys. zł.

Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego. Sprawa dotyczy Collegium Humanum

W środę 11 września ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda Czarneckiego. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. Postępowanie prowadzone wspólnie przez Centalne Biuro Antykorupcyjne z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy Collegium Humanum.

Czynności z politykiem PiS zakończyły się kilkanaście minut przed godz. 23. – podał TVN24. – Polityczny teatr. Władza robi igrzyska, bo nic innego nie umie – powiedział Czarnecki, odjeżdżając sprzed prokuratury. Rzecznik MSWiA i koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński skomentował, że „sprawa jest dość mocna i rozwojowa”. – Chodzi o sprzedawanie dyplomów uczelni, jest już zatrzymanych kilkanaście osób w całym kraju i to jest kontynuacja – powiedział.

Według stacji „dotąd nie znaleziono żadnych materialnych dowodów na pracę wykonaną przez Emilię H. i tak mają brzmieć wyjaśnienia zatrzymanego i aresztowanego od czerwca twórcy uczelni i jej rektora Pawła Cz”.. „Ryszard Czarnecki był wizytówką dla elit biznesu i polityki związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki jego udziałowi w nagłaśnianych przez uczelnię imprezach wszyscy dostawali sygnał: możecie tu studiować, to nasza uczelnia” – powiedział jeden z agentów CBA.

