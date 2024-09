Tylko 4.99 zł za litr. Wiemy, gdzie taka cena paliwa

Średnia cena paliwa waha się aktualnie w okolicach 6 zł za litr. Według danych autocentrum.pl, w dniu 19 września 2024 r. to 6.02 zł za benzynę 95 i 5.98 zł za olej napędowy. Ceny i tak są wyraźnie niższe niż w okresie wakacyjnym, ale sieć AVIA oferuje swoim klientom paliwo za cenę, której na wielu stacjach dawno nie widziano.

4.99 zł. Ale tylko w jednym mieście

Promocja obowiązywać będzie w godz. 16-18 na dwóch stacjach w Łodzi. Adresy to Strykowska 98 i Rzgowska 169/171. W tej sprawie głos zabrał Michał Hojowski, wiceprezes UNIMOT S.A., czyli właściciela stacji AVIA.

"Z radością kontynuujemy nasz cykl promocji, który spotkał się ogromnym zainteresowaniem naszych klientów w Lublinie i Poznaniu. Tym razem przygotowaliśmy limitowaną ofertę skierowaną do mieszkańców Łodzi. Zachęcamy wszystkich kierowców do rejestracji oraz śledzenia najnowszych ofert za pośrednictwem aplikacji AVIA GO" — powiedział Michał Hojowski dla unimot.pl.

Promocja na stacji AVIA. Są ograniczenia

Nie wszyscy będą mogli skorzystać z tej wyjątkowo atrakcyjnej oferty. Oprócz tego, że dostępna będzie tylko na stacjach przy Rzgowskiej i Strykowskiej w Łodzi, to należy mieć zainstalowaną aplikację AVIA GO. Nie można też tankować w nieskończoność, limit na jednorazowe promocyjne tankowanie to 50 l.

AVIA w Polsce. Ile sieć ma stacji benzynowych?

Na koniec 2023 r. sieć stacji benzynowych AVIA w Polsce liczyła około 140 placówek. Grupa Unimot, która rozwija tę markę, planuje dalszą ekspansję, z celem przekroczenia 200 stacji do końca 2025 r. Chcąc zachęcić klientów do tankowania na swoich stacjach, oferuje właśnie takie promocje, jak miało to miejsce w Poznaniu i Lublinie, a 19 września 2024 r. również na dwóch stacjach w Łodzi.

