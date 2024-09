Produkty za 1 grosz w Lidlu. Znamy szczegóły promocji

Warto przyjrzeć się tej promocji. Zbliża się koniec miesiąca, budżetu wielu z nas coraz szczuplejsze. Dzięki tej promocji można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Weźmiesz dwie czekolady, to...

Trzecią dostaniesz za 0.01 zł. Mowa o produktach marki Fin Carre. W ofercie są do wyboru czekolady: mleczna z całymi migdałami, biała z całymi orzechami, gorzka z całymi orzechami i mleczna z całymi orzechami. Trzeba otwarcie przyznać, że to prawdziwa gratka dla miłośników słodyczy. Można sobie umilić weekendowy wieczór po ciężkim pracującym tygodniu.

Warto też wspomnieć, że w przypadku tej promocji nie jest konieczne posiadanie aplikacji Lidl Plus w swoim smartfonie.

Makarony również 2+1

W Lidlu pomyśleli nie tylko o fanach słodyczy. W korzystnej dla wszystkich (czyli również bez aplikacji) promocji 2+1 są makarony. Między innymi spaghetti, penne i fusilli. Trzeci, najtańszy produkt kupimy za 1 grosz.

Jajka i pizze również taniej

To nie koniec korzystnej gastronomicznej oferty dla klientów Lidla. Wybierając się do jednego z supermarketów tej sieci w dniach 19-21 września, możemy też kupić 20 jajek (wielkość M) za jedyne 11.19 zł. Łatwo policzyć, że w takiej sytuacji cena za jedno jajko to tylko 0.56 zł.

Również ciekawą promocję (ale tylko z aplikacją Lidl Plus) mamy na wszystkie pizze chłodzone Chef Select. Uwaga, z oferty można skorzystać tylko wtedy, gdy weźmiemy przynajmniej dwa produkty. Wtedy odliczy nam się rabat w wysokości 25 proc.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że promocje będą obowiązywały do wyczerpania zapasów. Warto więc nie odwlekać terminu pójścia na zakupy na sobotni wieczór. Wtedy możemy obejść się smakiem i zobaczyć wybrakowane półki. Sklepy Lidl czynne są od godz. 6 aż do 22.Czytaj też:

Alkohol nie tylko stacjonarnie. W tej sieci sklepów kupisz też online