Budowa CPK. Wkrótce ważny termin dla mieszkańców Baranowa i okolic

Do końca roku władze spółki Centralny Port Komunikacyjny spodziewają się decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie, wobec czego tylko do końca listopada będą trwały negocjacje w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W grudniu mają być podpisywane akty notarialne i domykane różne kwestie techniczne. W komunikacie spółka zaznaczyła, że na terenach potrzebnych dla inwestycji CPK, ale poza obszarem wyznaczonym we wniosku o decyzję, nadal można zgłaszać się do PDN, a negocjacje będą kontynuowane.

Do tej pory do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosiło się ponad 1400 osób posiadających prawie 4 tys. hektarów. Z tej puli spółka CPK zakupiła ponad 1,6 tys. działek o łącznej powierzchni nabytych nieruchomości 1420 ha.

Obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla lotniska i części węzła gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki to 2.588 ha. Z tej puli spółka wykupiła dotychczas w sumie 953 ha, czyli prawie 37 proc.

Program Dobrowolnych Nabyć. Tak CPK kusi właścicieli działek

Spółka CPK zchęca właścicieli działek, które mają wejść na obszar lotniska, do dobrowolnego sprzedawania ich. Łączyć się z tym będą bonusy, przede wszystkim obietnica oferty sprzedaży za kwotę wyższą od wartości rynkowej o 40 proc. dla budynków i 20 proc. w przypadku gruntów. Inną możliwością jest wycena nieruchomości z uwzględnieniem wartości odtworzeniowej bez stopnia zużycia (czyli za stary dom spółka płaci jak za nowy o takiej samej wielkości).

Korzystającym z PDN spółka oferuje także zorganizowanie i sfinansowanie przeprowadzki, pokrycie kosztów obsługi prawnej transakcji, a dla zainteresowanych – konsultacje, kursy i szkolenia zawodowe.

Co z budową CPK?

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczono zdjęcia prezentujące, jak ma wyglądać port lotniczy oraz towarzyszące mu inwestycje, m.in. dworzec autobusowy. — To kolejny kamień milowy w drodze do celu, którym jest budowa i uruchomienie nowego lotniska. Ta inwestycja to impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a jednocześnie umocnienia pozycji rynkowej narodowego przewoźnika PLL LOT — mówi Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK.

Budowa lotniska ma ruszyć w 2026 roku, czyli jeszcze w tej kadencji Sejmu. – Według zaktualizowanego harmonogramu, nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią – informuje resort.

Projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach.

W pierwszym etapie realizacji lotnisko ma być w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

