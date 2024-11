Dino Polska przyspiesza ekspansję. Kolejne sklepy w 2025 roku

Pomimo trudności związanych z dynamicznym zwiększaniem tempa ekspansji, spółka ma ambitne plany na nadchodzący rok, stopniowo zwiększając liczbę nowo otwieranych marketów. Jak wyjaśnił członek zarządu Dino Polska, Michał Krauze, rozwój sieci to proces czasochłonny, wymagający starannych przygotowań, dlatego wzrost liczby otwarć będzie miał charakter stopniowy.

Ekspansja Dino

W trzecim kwartale 2024 roku Dino Polska uruchomiło 69 nowych sklepów, a łączna liczba otwartych placówek od początku roku sięgnęła 167. Zgodnie z danymi z 30 września 2024 roku, sieć Dino Polska liczyła już 2572 markety. Ekspansja sieci stanowi istotny element strategii Dino, które koncentruje się na rozwijaniu sklepów typu proximity, czyli stosunkowo niewielkich supermarketów o powierzchni około 400 m², zlokalizowanych głównie w zachodnich regionach Polski.

Dino Polska od kilku lat jest jednym z głównych graczy na rynku supermarketów proximity, skupiając się na obecności w mniejszych miastach i miejscowościach, co pozwala skutecznie konkurować z większymi sieciami handlowymi. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w 2017 roku i obecnie jest częścią indeksu WIG20, obejmującego największe polskie spółki.

Wyniki finansowe

Sieć poinformowała też, że planuje w przyszłym roku osiągnąć równowagę między kosztami a przychodami. Podkreślił, że podobnie jak w poprzednich latach, wynagrodzenia będą wzrastać, co stanowi element stabilnego zarządzania kosztami pracy. Jednocześnie spółka widzi dużą szansę na to, by tempo wzrostu przychodów było zbliżone do dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sieci i stabilności finansowej firmy.

Wyniki finansowe Dino Polska za trzeci kwartał 2024 roku potwierdzają rosnący potencjał spółki. Przychody grupy wyniosły w tym okresie 7,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 10% do 5,8 miliarda złotych. Z kolei w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku przychody Dino Polska wzrosły o 13,5%, osiągając wartość 21,5 miliarda złotych, przy czym koszty własne sprzedaży również wzrosły o 13,5%, do poziomu 16,5 miliarda złotych.

