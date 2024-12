Wigilia wolna od pracy? Sejm podjął decyzję

Sejm zatwierdził poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, tym samym ustanawiając Wigilię dniem wolnym. Zmiany mają wejść w życie w 2025 roku i obejmą wszystkich pracowników, w tym osoby zatrudnione w handlu. Ustawa, która została przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie, zawiera także przepisy regulujące pracę w grudniowe niedziele, przewidując, że w tym miesiącu pracownicy handlu nie będą mogli pracować więcej niż dwie niedziele, mimo że trzy z nich będą handlowe.

Nowelizacja ustawy i jej założenia

Uchwalona nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy, której projekt został złożony przez Lewicę, początkowo zakładała wprowadzenie wolnej Wigilii jeszcze w 2024 roku. Jednak podczas prac w sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, przesuwając datę wejścia w życie nowych przepisów na 1 lutego 2025 roku.

Nowe regulacje zakładają również, że w grudniu trzy niedziele będą handlowe, ale każdy pracownik handlu będzie mógł pracować w tym czasie maksymalnie dwie z nich.

Dlaczego Wigilia?

Obecnie Wigilia pozostaje dniem roboczym do godziny 14:00, co zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta pozwala na krótszy czas pracy w tym dniu. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas debaty senackiej podkreśliła, że decyzja o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym spotyka się z szerokim poparciem społecznym, wskazując na jej symboliczne znaczenie. Wielu przedsiębiorców i tak dobrowolnie ogranicza działalność w tym dniu, co wskazuje na powszechną akceptację dla skrócenia czasu pracy.

Nowe przepisy wynikają z próby osiągnięcia kompromisu między potrzebami pracowników, przedsiębiorców i konsumentów. Minister Dziemianowicz-Bąk określiła poprawki zaproponowane przez Senat jako przykład udanego kompromisu, który uwzględnia różnorodne interesy. Przepis o wolnej Wigilii to rozwiązanie mające na celu pogodzenie potrzeb gospodarki z oczekiwaniami społecznymi.

