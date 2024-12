Przełom ws. wolnej Wigilii? Zaproponowano nowe rozwiązanie

Tydzień temu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych. Zakłada ona, że od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej dorzucili do ustawy przepis zgodnie z którym w zmian za wolną Wigilię, w grudniu będą trzy niedziele handlowe, a nie dwie jak dotychczas. Nie spodobało się to Lewicy, która nie chciała zmian w tej kwestii.

Co zakłada kompromis ws. wolnej Wigilii?

Obecnie nad nowelą pracuje Senat. Z ustaleń portalu Money.pl wynika, że pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą doszło do porozumienia i ostatecznie senatorowie drugiego z ugrupowań zgłoszą poprawkę do ustawy. Zakłada ona, że trzy niedziele handlowe pozostaną, ale pracodawcy będą musieli tak zorganizować pracę, by każdy pracownik przepracował najwyżej dwie niedziele w tym miesiącu.

– To rozwiązanie, na które możemy przystać, ale poczekajmy, aż poprawka zostanie zgłoszona – mówi portalowi polityk Koalicji Obywatelskiej.

O „rozsądnym kompromisie" mówią portalowi przedstawiciele Lewicy.

Nie wiadomo jednak, czy proponowana zmiana przekona prezydenta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Andrzej Duda może zawetować ustawę, właśnie ze względu na wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej.

Polacy o trzeciej niedzieli handlowej

Tymczasem trzeciej niedzieli handlowej w miesiącu chce ponad połowa Polaków. Pokazuje to najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost". Na pytanie: "Czy popierasz pomysł wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu?", 53,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedna trzecia badanych jest przeciw (32,3 proc.), a 14,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Zwolennikami trzeciej niedzieli handlowej w ostatnim miesiącu roku są m.in. osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (75 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (64,3 proc.), czy zarabiający od 5000 do 7000 zł netto (62,9 proc.).

