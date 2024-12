CPK. Wiemy kiedy wyląduje pierwszy samolot

Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, poinformował na antenie Radia ZET, że pierwszy samolot na Centralnym Porcie Komunikacyjnym wyląduje jesienią 2032 roku. Nowy hub, zlokalizowany w Baranowie, ma zastąpić lotnisko Chopina jako kluczowe lotnisko krajowe. „To będzie przemyślany projekt, który pozwoli przenieść komercyjny ruch cywilny z obecnego lotniska na nowoczesne centrum komunikacyjne” – podkreśla Lasek w wywiadzie.

CPK w budowie

Wiceminister zaznaczył, że do momentu otwarcia CPK lotnisko Chopina będzie modernizowane, choć nie zostanie rozbudowane poza obecny obszar. „Zwiększymy liczbę bram oraz płyt postojowych, aby do czasu otwarcia nowego lotniska obsługiwać ponad 30 milionów pasażerów rocznie” – dodał.

Maciej Lasek odnosił się także do zmian wprowadzonych w projekcie. Podkreślał, że pierwotna koncepcja zaprezentowana w 2017 roku przez poprzedni rząd była niedopracowana i nieskonsultowana społecznie. „To był projekt pełen wirtualnych założeń, takich jak partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu linii kolejowej Sieradz-Poznań, co w Polsce się nie sprawdziło” – zauważył w rozmowie z radiem ZET. Nowa koncepcja ma wartość 131 miliardów zł, czyli jest tańsza niż pierwotnie planowane 155 miliardów zł.

Opóźnienie w realizacji projektu Lasek określa jako „urealnienie harmonogramu”. Jego zdaniem pierwotne terminy były nierealne, a obecny plan jest bardziej wykonalny.

Premier Donald Tusk zapowiedział dodatkowe wsparcie dla projektu w postaci 3,5 miliarda zł w papierach skarbowych. Ważne zmiany dotkną również LOT, narodowego przewoźnika, który zostanie przeniesiony do Ministerstwa Infrastruktury.

Modernizacja zamiast rozbudowy lotniska Chopina

Zdaniem Laska modernizacja obecnego lotniska Chopina jest niezbędna do czasu otwarcia CPK. „Nie jesteśmy w stanie wybudować lotniska w kilka lat, jak to robią Chiny. Działamy zgodnie z zasadami europejskimi, co wymaga czasu i odpowiednich przygotowań” – dodał.

W planach jest zwiększenie funkcjonalności obecnego portu lotniczego, m.in. poprzez optymalizację przestrzeni i dostosowanie infrastruktury do rosnącego ruchu pasażerskiego.

