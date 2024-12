Wigilia. Do której otwarte sklepy 24 grudnia?

24 grudnia to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas Wigilia to ostatnia okazja, by kupić brakujące prezenty, produkty spożywcze czy inne niezbędne rzeczy.

Warto jednak pamiętać, że w tym dniu godziny otwarcia sklepów są skrócone. Oto przegląd godzin funkcjonowania popularnych sieci handlowych w Wigilię 2024. Supermarkety i dyskonty. Do której czynne? Biedronka: Większość sklepów Biedronka będzie otwarta do 13

Lidl: Większość placówek Lidla będzie funkcjonować do 13

Auchan: Sklepy Auchan będą generalnie otwarte do 13, pojedyncze do 14

Carrefour: Sklepy Carrefour powinny być otwarte do godz. 13

Netto: Placówki Netto będą czynne do 13.30

Dino: Markety Dino, będą czynne do 13.30

Kaufland: Supermarkety Kaufland będą czynne do 13

Aldi: sklepy będą otwarte do 13.30

Rossmann: Drogerie Rossmann będą czynne do 13.30 Czytaj też:

W Rossmannie poszli na całość. Bardzo dużo promocji tuż przed świętamiCzytaj też:

Tłumy szturmują nowe centrum handlowe. Duża frekwencja na otwarciu Centra handlowe Większość centrów handlowych będzie działać w skróconych godzinach, zazwyczaj do 13 lub 14. Warto sprawdzić indywidualny harmonogram na stronie internetowej wybranego centrum handlowego lub w Google. Sklepy osiedlowe Małe sklepy spożywcze i osiedlowe punkty handlowe często decydują się na krótsze godziny otwarcia, ale wiele z nich pozostaje czynnych nawet do 14. Decyzje o godzinach pracy należą do właścicieli, więc najlepiej sprawdzić informacje na miejscu. Stacje benzynowe Jeśli potrzebujesz czegoś w ostatniej chwili, stacje benzynowe mogą być dobrym rozwiązaniem. Większość z nich działa całodobowo, ale wybór produktów jest ograniczony. Apteki i punkty medyczne Wybrane apteki będą czynne w Wigilię, jednakże warto sprawdzić listę dyżurów na stronach lokalnych urzędów lub aptek. Podsumowanie Wigilia to dzień o szczególnym charakterze, dlatego warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, by uniknąć stresu. Godziny otwarcia sklepów w tym dniu są zazwyczaj skrócone, a największe sieci handlowe kończą działalność już około 13. Dla tych, którzy zostawiają zakupy na ostatni moment, alternatywą mogą być stacje benzynowe lub osiedlowe sklepy.