Rekordowe oczekiwania finansowe Ukraińców. Polski rynek pracy w szoku

Ukraińcy, największa grupa pracujących w Polsce cudzoziemców, mają coraz wyższe wymagania finansowe. Zdecydowana większość chce zarabiać między 4000 zł a 7700 zł netto, co wyróżnia ich na tle innych imigrantów zarobkowych.

Liczba Ukraińców na polskim rynku pracy

Od lat obywatele Ukrainy stanowią największą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2024 roku liczba pracujących Ukraińców wynosiła ponad 755 tys. Najwięcej z nich znalazło zatrudnienie w województwach mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. Są aktywni głównie w sektorach takich jak administracja, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i usługi.

Wysokie oczekiwania finansowe

Badania Grupy Progres, cytowane przez "Super Express", wskazują, że Ukraińcy mają znacznie wyższe wymagania finansowe niż pracownicy z innych krajów. Tylko 5 proc. z nich jest gotowych pracować za wynagrodzenie poniżej 4000 zł netto. Aż 85 proc. oczekuje pensji w przedziale od 4000 zł do 7700 zł netto, a 10 proc. chce zarabiać powyżej 7700 zł.

Dla porównania, obcokrajowcy z Filipin, Indii, Nepalu, Mołdawii czy Kolumbii mają niższe oczekiwania. Wśród nich 26 proc. jest skłonnych przyjąć pensję między 3000 zł a 3900 zł netto, 48 proc. oczekuje wynagrodzenia od 4000 zł do 7700 zł, a 26 proc. liczy na pensje przekraczające 7700 zł.

Średnie wynagrodzenia Ukraińców

Aktualnie przeciętne wynagrodzenie Ukraińców w Polsce wynosi od 3300 zł do 5500 zł netto. Wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej od stycznia 2025 roku może wpłynąć na ich dochody. Najniższa krajowa wzrośnie do 4666 zł brutto (około 3510,92 zł netto), a minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona z 28,20 zł do 30,50 zł.

