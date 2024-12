Politycy zarobią więcej. Podwyżka tuż przed świętami

Senat zatwierdził ustawę budżetową na 2025 rok, która przewiduje 5-procentowy wzrost wynagrodzeń dla prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów oraz parlamentarzystów. Podwyżki te, mające obowiązywać od stycznia 2025 roku, wzbudzają liczne komentarze i są związane z dostosowaniem wynagrodzeń do aktualnych warunków ekonomicznych.

Więcej dla prezydenta i premier

Prezydent Andrzej Duda będzie otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 26 304 zł brutto, co oznacza wzrost o 1250 zł. Dodatkowo podwyżka wpłynie na wysokość odprawy po zakończeniu kadencji, która wyniesie około 78 900 zł. Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy Bronisław Komorowski, również zyskają wyższe emerytury prezydenckie.

Premier Donald Tusk oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska, mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń o około 1025 zł brutto miesięcznie. Ministrowie z kolei otrzymają dodatkowe 900 zł brutto miesięcznie.

Podwyżki dla parlamentarzystów

Zmiany nie ominą posłów i senatorów. Ich miesięczne wynagrodzenie wzrośnie z 12 826 zł do 13 467 zł brutto, co daje dodatkowe 641 zł. Dieta parlamentarna także zostanie podniesiona – z 4008 zł do 4208 zł.

Budżet na 2025 rok przewiduje rekordowy deficyt wynoszący 289 mld zł, ale zakłada również utrzymanie kluczowych programów społecznych. Podwyżki w sferze budżetowej, w tym dla nauczycieli, także wyniosą 5 proc., choć związki zawodowe domagają się wyższych wzrostów, powołując się na inflację.

Wsparcie dla rodzin i inne zmiany

Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku zostanie podniesione do 4666 zł brutto, co oznacza wyższe zarobki netto. Emerytury zostaną zwaloryzowane o 5,82 proc., a nowe świadczenie, tzw. renta wdowia, przyniesie średnio 360 zł miesięcznie brutto. Dodatkowo samozatrudnieni skorzystają z obniżonej składki zdrowotnej.

Program Aktywny Rodzic, oferujący świadczenia w wysokości od 500 do 1500 zł miesięcznie dla rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy, będzie kontynuowany w 2025 roku. Na ten cel rząd przeznaczy 8,4 mld zł, wspierając polskie rodziny w trudnych czasach.

