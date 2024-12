Papierosy po 27 zł? Nadchodzą rekordowe wzrosty akcyzy

Od marca 2025 roku palacze w Polsce będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe zapisane w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wpłyną na wzrost cen papierosów, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zakłada systematyczne podnoszenie stawek w latach 2025-2027.

Według wiceministra finansów Jarosława Nenemana, cena paczki papierosów w 2025 roku wzrośnie do ponad 20 zł. Kolejne podwyżki będą obowiązywać w 2026 i 2027 roku, kiedy to ceny mogą osiągnąć nawet 26-27 zł za paczkę. Warto zaznaczyć, że aktualna średnia cena paczki papierosów w Polsce wynosi około 17-18 zł, co czyni nas jednym z najtańszych rynków tytoniowych w Europie.

Szczegóły podwyżek

Nowelizacja ustawy wprowadza tzw. mapę drogową wzrostu akcyzy na wyroby tytoniowe. Stawki akcyzy na papierosy wzrosną w części kwotowej o:

25% w 2025 roku ,

, 20% w 2026 roku ,

, 15% w 2027 roku.

Jeszcze większe podwyżki dotkną tytoniu do palenia. Stawki akcyzy wzrosną odpowiednio o 38% w 2025 roku, 30% w 2026 roku oraz 22% w 2027 roku. Według Ministerstwa Finansów, te zmiany przyniosą budżetowi państwa dodatkowe 3,5 miliarda złotych rocznie.

E-papierosy i wyroby nowatorskie

Szczególnie duże podwyżki czekają użytkowników e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Akcyza na płyny do e-papierosów wzrośnie o:

75% w 2025 roku ,

, 50% w 2026 roku ,

, 25% w 2027 roku.

Koszty użytkowników wyrobów nowatorskich wzrosną do 19,04 zł za paczkę, a płynów do e-papierosów – do 23,64 zł.

Porównanie z Europą

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że Polska nadal pozostaje jednym z najtańszych rynków papierosów w Unii Europejskiej. Obecna średnia cena paczki wynosi 3,15 euro, podczas gdy w Irlandii trzeba zapłacić ponad 14 euro. Akcyza na papierosy w Polsce wynosi równowartość 2,05 euro, co daje nam drugie miejsce od końca w UE, tuż przed Bułgarią.

