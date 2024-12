Zmiany w niedzielnym handlu. Te propozycje mogą zaskoczyć Polaków

Przed wyborami parlamentarnymi KO i Trzecia Droga obiecywały więcej niedziel z otwartymi sklepami, co miało wpłynąć na rozwój gospodarki i poprawę dostępności usług dla obywateli. Na drodze do realizacji planów mogła stanąć sama niechęć Polaków, którzy w sondażach wskazują, że przyzwyczaili się do niedzielnego odpoczynku od zakupów, oraz sprzeciw środowisk pracowniczych, które nie chcą poluzowania przepisów.

Trzy niedziele handlowe w grudniu?

Zamiast tego w najnowszym projekcie ustawy regulującej handel w niedzielę zapowiedziano zmiany, które mogą zaostrzyć dotychczasowe przepisy.

Aktualnie przepisy pozwalają na handel w zaledwie siedmiu niedzielach w roku. Te obejmują m.in. ostatnią niedzielę stycznia, marca, czerwca i września, Niedzielę Palmową oraz dwa weekendy przed Bożym Narodzeniem.

Jedna z nowych propozycji zakłada, że w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia mogą być trzy niedziele handlowe. Oznacza to, że mieszkańcy Polski będą mieli okazję na zakupy jeszcze w przeddzień Wigilii, co może być wygodne dla tych, którzy nie zdążyli wcześniej zrobić świątecznych zakupów. Prezydent Andrzej Duda ma czas do końca 2024 roku na podpisanie ustawy w tej sprawie.

Całkowity zakaz handlu w niedziele?

Równolegle pojawiła się propozycja, która może całkowicie odwrócić kierunek zmian. Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja, która postuluje wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedziele. Zawiera ona argumenty ekonomiczne oraz religijne.

Zdaniem autorów petycji, którzy nie ujawnili swoich nazwisk, zakaz handlu w niedziele mógłby wspierać rozwój lokalnej gospodarki, umożliwiając firmom skupienie się na jakości usług, a nie tylko na walce o klientów. Kolejnym argumentem jest kwestia religijna – niedziela, zdaniem inicjatorów petycji, powinna być dniem odpoczynku i czasem spędzonym z rodziną lub na praktykach religijnych.

Związki zawodowe, takie jak „Solidarność”, również wyrażają swoje poparcie dla tego pomysłu. Badania wykazują, że aż 98% pracowników handlu nie chce pracować w niedziele, mimo ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia.

Jak podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący „Solidarności” w branży handlowej, wiele pracowników, zwłaszcza kobiet, wskazuje, że w przypadku wydłużonego handlu w niedziele musieliby zrezygnować z pracy, aby zająć się dziećmi, gdyż w weekendy szkoły i przedszkola są zamknięte.

Pytanie, jak w tej sprawie zareaguje prezydent, pozostaje otwarte. Jeśli Andrzej Duda zdecyduje się poprzeć petycję, to wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedziele może stanowić dużą zmianę w dotychczasowej polityce. Jednak, jak zauważają eksperci, przeforsowanie takich zmian w parlamencie będzie trudne, szczególnie w kontekście poparcia dla rozwoju handlu detalicznego i przepisów ułatwiających działalność gospodarczą.

Niedziele handlowe w 2025 roku

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2025 roku według obecnych zapisów?

26 stycznia 2025 r.

13 kwietnia 2025 r.

27 kwietnia 2025 r.

29 czerwca 2025 r.

31 sierpnia 2025 r.

14 grudnia 2025 r.

21 grudnia 2025 r.

