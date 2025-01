Droższe pieczywo i autogaz, słabszy złoty. Co nas czeka w 2025 r.?

Jakie trzy największe wyzwania stoją przed polską gospodarką w 2025 r? Po pierwsze, inflacja.

– Na pierwszym miejscu należy postawić na jej obniżanie. Dalej stabilizować poziom deficytu i długu publicznego – mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

– Inflacji nie zgasiliśmy, a wręcz jeszcze nam odbiła. Pytanie, kiedy zaczną się obniżki – dodaje analityk Marek Zuber.

Druga kwestia to rynek pracy.

– Dzisiaj zachwycamy się rekordowo niską stopą bezrobocia, ale demografii nie oszukamy. Rodzi się nas coraz mniej. Coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy. Deficyty będą się pogłębiać, więc należy przekonywać do aktywności zawodowej, do nieprzechodzenia na emeryturę przedwcześnie – mówi dr Wyżnikiewicz.

Trzecia sprawa to stan finansów publicznych.

– Sytuacja budżetowa robi się kiepska i ciasna. W tym roku będziemy mieli rekordowy deficyt. Nie chodzi tylko o to, ale już w zeszłym roku pojawiły się problemy ze ściągalnością podatków. Ponadto, w tym i kolejnym roku pożyczymy też mnóstwo pieniędzy. W tym roku same odsetki od zaciągniętych zobowiązań obciążą 10 proc. budżetu, kiedy normalnie powinno być to 5-6 proc. – komentuje Marek Zuber.

Zdaniem prof. Ryszarda Bugaja, to wszystko może doprowadzić do spadku tempa wzrostu polskiej gospodarki.

– Zaplanowane na przyszły rok wydatki publiczne są na poziomie niemal połowy PKB. Wyższe niż w socjalnej Danii i niewiele niższe niż w socjalnej Szwecji – mówi Marcin Zieliński, prezes FOR.

Oprócz programów socjalnych, czekają nas inne wydatki.

– Kolejnictwo, energetyka, transport, obronność. Na to wszystko pożyczymy mnóstwo pieniędzy – dodaje Marek Zuber.

Pojawia się więc pytanie, czy na to wszystko starczy pieniędzy, czy nie trzeba będzie z niektórych programów zrezygnować albo sięgnąć głębiej do kieszeni podatników, podnosząc stare lub wprowadzając nowe podatki.

Tyle z telegraficznym skrócie z najważniejszych wyzwań, które w tym roku staną przed polską gospodarką. A jaką perspektywę mają przed sobą poszczególne jej segmenty, które są najbliższe zwykłemu konsumentowi?

Ceny żywności