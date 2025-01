Energa zniknie z giełdy? Orlen rozważa zmiany

Ważna zmiana w strukturach nadzorczych Energi – Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej gdańskiej firmy. Decyzja ta wywołała spekulacje na temat przyszłości Energi na warszawskiej giełdzie.

Rezygnacja prezesa Orlenu

6 stycznia 2025 roku Ireneusz Fąfara złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Energi. Jak podała spółka w komunikacie, decyzja została podjęta bez podania przyczyny. To wydarzenie otwiera pole do spekulacji, czy Orlen – posiadający blisko 91% akcji Energi – zdecyduje się na wykup akcji od mniejszościowych udziałowców i wycofanie spółki z obrotu na giełdzie.

Relacje między Orlenem a mniejszościowymi akcjonariuszami Energi były napięte od czasu przejęcia przez Orlen pakietu kontrolnego od Skarbu Państwa. W 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił uchwałę dotyczącą wycofania akcji Energi z giełdy, co stanowiło zwycięstwo dla mniejszościowych akcjonariuszy. Jednak po apelacji Energi Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję, oddalając roszczenia spółki w 2024 roku.

Mimo tych wydarzeń, przyszłość Energi na giełdzie pozostaje niepewna. Mniejszościowi akcjonariusze oczekują obniżenia udziału Orlenu w spółce poniżej 90%, co pozwoliłoby na zwiększenie płynności akcji i powrót Energi do kluczowych indeksów GPW. Alternatywą może być nowe wezwanie do sprzedaży akcji, pod warunkiem zaoferowania godziwej ceny.

Energa a strategia rozwoju Orlenu

Decyzje dotyczące Energi mogą być ściśle związane z nową strategią Orlenu, której szczegóły mają zostać ogłoszone 9 stycznia 2025 roku. Wiceprezes Energi, Roman Szyszko, wcześniej podkreślał znaczenie obecności spółki na giełdzie w kontekście rozwoju i finansowania transformacji energetycznej. Energa, będąca kluczowym graczem w sektorze elektroenergetycznym, potrzebuje stabilnego dostępu do kapitału na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Znaczenie GPW dla przyszłości Energi

Energa, jako spółka notowana na GPW, ma możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję nowych akcji, co jest kluczowe dla realizacji długoterminowych celów rozwojowych.

Wycofanie spółki z obrotu giełdowego mogłoby ograniczyć dostęp do takich źródeł finansowania. Jednak decyzje Orlenu, jako głównego akcjonariusza, będą miały decydujący wpływ na dalszy kierunek rozwoju Energi.

Czytaj też:

Orlen pozywa Obajtka. „Naraża się na śmieszność"Czytaj też:

ORLEN zwiększa potencjał wydobywczy ze złóż krajowych