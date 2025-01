Większe wypłaty w 2025? Takie podwyżki planują polscy pracodawcy

Z początkiem 2025 roku w życie weszły nowe stawki płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto, co przekłada się na 3511 zł netto. To podwyżka o 366 zł brutto miesięcznie, czyli wzrost o około 8,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Minimalna stawka godzinowa wzrosła do 30,50 zł, co stanowi wzrost o 2,40 zł.

Podwyżka minimalnej pensji oznacza dla pracowników dodatkowe 4392 zł rocznie. Jednak w 2025 roku nie przewidziano drugiej podwyżki w połowie roku, co wynika z prognozowanej inflacji nieprzekraczającej 5%.

Plany pracodawców na 2025 rok

Zmiany w wynagrodzeniach wpływają również na politykę płacową firm. Według badania "Plany Pracodawców" przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i GfK, w pierwszej połowie 2025 roku 47% firm planuje podwyżki wynagrodzeń. Choć to mniej niż 60% rok wcześniej, większość pracodawców przewiduje wzrost płac o 4-7%.

Podział planowanych podwyżek:

17% firm planuje wzrost o 2-4%,

31% deklaruje podwyżki o 4-7%,

20% przewiduje wzrost o 7-10%,

7% zapowiada podwyżki przekraczające 10%.

Wzrost płacy minimalnej jest jednym z czynników wpływających na decyzje pracodawców, jednak jego znaczenie maleje. W 2025 roku 34% firm wskazało tę podwyżkę jako główny powód zmian w wynagrodzeniach, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku.

Minimalna a przeciętna pensja

Chociaż pensja minimalna rośnie, różnica między nią a przeciętnym wynagrodzeniem pozostaje duża. Główny Urząd Statystyczny podaje, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2024 roku wyniosło 8161,62 zł brutto, co oznacza wzrost o 13,4% w ujęciu rocznym.

Podwyżka płacy minimalnej była przedmiotem negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, jednak jak w latach ubiegłych, porozumienia nie osiągnięto. Ostateczną decyzję podjął rząd, wybierając kwotę nieco wyższą od pierwotnej propozycji.

Podwyżka płacy minimalnej w 2025 roku oznacza nie tylko większe wynagrodzenia dla pracowników, ale również wyzwania dla pracodawców. Choć rosnąca pensja minimalna pozytywnie wpływa na budżet pracowników, firmy muszą dostosować swoje plany finansowe do nowych realiów.

