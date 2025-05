Rewolucja w podatkach od spadków. Rząd upraszcza formalności

Rząd zatwierdził nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. Podczas posiedzenia Rady Ministrów 20 maja 2025 roku przyjęto pakiet ustaw deregulacyjnych, które mają uprościć obowiązki podatników. Wśród nich znalazła się zmiana mająca na celu przywrócenie wcześniejszych zasad rozliczania podatku w przypadku powtarzających się świadczeń, takich jak renty.

Nowe przepisy cofają zmiany

Do końca marca 2025 roku możliwe było jednorazowe rozliczenie podatku od tego typu świadczeń. Jednak uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2025 r. uznała, że każde świadczenie należy traktować osobno, co oznaczało konieczność składania comiesięcznych deklaracji i wszczynania wielu postępowań przez urzędy. Nowe przepisy cofają te zmiany – jak podkreśliła Rada Ministrów, „nie trzeba będzie co miesiąc składać zeznania podatkowego”.

Zgodnie z przyjętą regulacją, rozliczenie podatku będzie nadal mogło mieć charakter jednorazowy, jeśli znana jest łączna wartość świadczeń w chwili ich ustanowienia. Nawet gdy dokładna suma nie jest znana, ale można ją oszacować, urząd skarbowy przyjmie tę wartość jako podstawę opodatkowania – oczywiście za zgodą podatnika. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie da się ustalić wartości świadczeń, konieczne będzie rozliczanie każdego z nich osobno.

Nowe przepisy – mniej formalności

To jednak nie koniec zmian. Uproszczeniu ulegną również formalności przy obrocie majątkiem nabytym w drodze spadku lub darowizny.

Dotychczas przy sporządzaniu aktu notarialnego wymagane było przedstawienie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku lub zwolnieniu z niego. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek, co ma usprawnić proces i zmniejszyć biurokratyczne obciążenia.

