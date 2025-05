Niemcy zaskoczyły rynki. Gospodarka przyspieszyła mimo obaw

Niemiecka gospodarka w pierwszym kwartale 2025 roku zanotowała wzrost PKB o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Wynik ten okazał się lepszy o 0,2 pkt proc. od wstępnych szacunków. Ostatni raz równie silne tempo wzrostu odnotowano w trzecim kwartale 2022 roku.

Zaskakujący wynik

Prezes urzędu, Ruth Brand, wskazała, że przyczyną korzystnej korekty był zaskakująco dobry wynik gospodarczy w marcu, a przede wszystkim poprawa w przemyśle przetwórczym oraz lepsze od oczekiwań dane eksportowe.

Handel zagraniczny odegrał kluczową rolę w poprawie wyniku. Eksport wzrósł o 3,2 proc. kwartał do kwartału, głównie dzięki sprzedaży samochodów i produktów farmaceutycznych, szczególnie na rynek amerykański. Import również wzrósł – o 1,1 proc., ale w mniejszym stopniu.

Konsumpcja prywatna zwiększyła się o 0,5 proc., co oznacza przyspieszenie w porównaniu do poprzednich okresów. Z kolei konsumpcja publiczna spadła o 0,3 proc., co może być skutkiem tymczasowych ograniczeń budżetowych. Łącznie konsumpcja wzrosła o 0,2 proc.

Wzrosły także inwestycje – nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 0,5 proc., a inwestycje w wyposażenie o 0,7 proc. Inwestycje ogółem wzrosły o 0,9 proc.

Wzrost produkcji

Produkcja w gospodarce ogółem, mierzona wartością dodaną brutto, wzrosła o 0,6 proc. po czterech kwartałach spadków. Sektor przemysłowy zwiększył produkcję o 1 proc., a budownictwo o 0,9 proc. Najlepiej w przemyśle radziły sobie branże chemiczna, maszynowa i motoryzacyjna. Sektor usług zanotował wzrosty m.in. w obszarach komunikacji (+1,7 proc.) oraz handlu i transportu (+1,1 proc.), przy jednoczesnym spadku w finansach, edukacji i ochronie zdrowia.

W skali roku wartość dodana brutto spadła o 0,7 proc., z największymi spadkami w budownictwie (-3,5 proc.) i przemyśle (-1,6 proc.). Liczba osób pracujących spadła o 60 tys. (0,1 proc.), natomiast łączna liczba przepracowanych godzin wzrosła o 0,2 proc.

Na tle innych państw UE Niemcy wypadły lepiej niż średnia unijna. PKB UE wzrósł o 0,3 proc., podczas gdy Niemiec – o 0,4 proc. Lepszy wynik odnotowała tylko Hiszpania (+0,6 proc.). W USA PKB spadł o 0,1 proc.

