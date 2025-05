Czyje propozycje gospodarcze bardziej przemawiają do Polaków? Wyraźny faworyt

Przyspieszenie podwyżki kwoty wolnej od podatku, utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, ograniczenie 800 plus dla cudoziemców, wsparcie dla regionów borykających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznym – to tylko niektóre z propozycji gospodarczych kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Z kolei popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Janowski proponuje m.in. zerowy PIT dla rodzin z minimum dwójką dzieci, obniżka VAT do 22 proc., podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł czy likwidacja podatku Belki.

Trzaskowski przed Nawrockim

Pracownia UCE Research w sondażu dla serwisu Business Insider Polska zapytała Polaków o to, na którego z kandydatów zagłosowaliby biorąc pod uwagę wyłącznie program gospodarczy. Wyraźną przewagę ma Rafał Trzaskowski, którego wskazało 49 proc. ankietowanych. Karola Nawrockiego wymieniło 40,3 proc. respondentów. Co dziesiąty badany udzielił odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć". Twórcy badania zwracają uwagę, że przy tak wyrównanej walce to spora grupa, zatem kandydaci mają o kogo walczyć.

Wczoraj opublikowaliśmy wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla naszej redakcji. Zadaliśmy Polakom pytanie, o który z kandydatów byłby lepszym wyborem z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tu również prowadzi prezydent Warszawy z wynikiem na poziomie 46,8 proc. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wskazało 35,5 proc. ankietowanych.

O tym, że Trzaskowski to lepszy wybór z punktu widzenia gospodarki najczęściej mówili najlepiej zarabiający respondenci – powyżej 7000 zł netto (61,5 proc.), a także najstarsi uczestnicy badania, czyli osoby w wieku 50 plus oraz ankietowani z miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (blisko 59 proc.).

Nawrockiego najczęściej wskazywali ankietowani z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (48 proc.), a także badani w wieku 35-49 lat i mieszkańcy wsi (niemal 42 proc.).

Badanie UCE Research dla Business Insider Polska zostało przeprowadzone w dniach 19-20 maja 2025 r. metodą CAWI na grupie 871 osób w wieku 18-80 lat, które zadeklarowały uczestnictwo w drugiej turze wyborów.

Czytaj też:

Bezsenność Polaków kosztuje. Gospodarka traci miliardy przez zmęczonych pracownikówCzytaj też:

Polacy ocenili nowy pomysł premiera. Jest zaskoczenie