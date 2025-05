Nowy obowiązek dla posiadaczy fotowoltaiki. Rząd zmienia przepisy

Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących elektroodpadów, która obejmie także zużyte panele fotowoltaiczne. Projekt ustawy został już ujęty w wykazie prac legislacyjnych rządu. Główne założenia przewidują m.in. nowe obowiązki finansowe dla użytkowników niektórych instalacji oraz wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy 2024/884.

Nowe zasady

Zmiany obejmą właścicieli paneli słonecznych wprowadzonych na rynek pomiędzy 13 sierpnia 2005 r. a 31 grudnia 2015 r., o ile nie były one przeznaczone do użytku domowego. W takich przypadkach koszty recyklingu nie będą już spoczywać na producencie, lecz na użytkowniku końcowym. Te same zasady będą dotyczyć sprzętu elektronicznego niewymienionego w obowiązującej ustawie, który trafił do obrotu między 13 sierpnia 2005 r. a 31 grudnia 2017 r.

Projekt zakłada również rozszerzenie definicji tzw. „sprzętu dawnego”. Nowa definicja ma objąć nie tylko urządzenia elektryczne wprowadzone do obrotu przed 13 sierpnia 2005 r., ale też panele fotowoltaiczne użytkowane w gospodarstwach domowych od przed 1 stycznia 2016 r. oraz inne sprzęty wprowadzone przed 1 stycznia 2018 r.

Autoryzowani przedstawiciele

Zmiany dotkną nie tylko ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale również przepisy regulujące gospodarkę odpadami opakowaniowymi, recykling pojazdów oraz ustawę o odpadach.

Jedną z istotniejszych propozycji jest wprowadzenie instytucji autoryzowanego przedstawiciela. Będzie on reprezentował producentów niemających siedziby w Polsce i przejmie na siebie ich obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów. Nowelizacja zakłada, że autoryzowany przedstawiciel będzie odpowiedzialny za ich pełną realizację. Przyjęcie projektu przez rząd planowane jest w drugim lub trzecim kwartale 2025 roku.

Czytaj też:

Transformacja pod napięciem – o systemowych konsekwencjach rozwoju fotowoltaikiCzytaj też:

Panele słoneczne pod ostrzałem. Nowe niebezpieczeństwo na horyzoncie