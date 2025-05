Masz stare panele? Rząd każe dopłacić do ich utylizacji

Ministerstwo Klimatu przygotowuje nowelizację przepisów, które obejmą również użytkowników paneli fotowoltaicznych. W projekcie zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znalazły się nowe regulacje dotyczące tzw. sprzętu dawnego. W przypadku instalacji fotowoltaicznych są to urządzenia wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2016 r., przeznaczone do użytku domowego.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Według propozycji resortu klimatu, obowiązek finansowania utylizacji paneli, które trafiły do obrotu między 13 sierpnia 2005 r. a końcem 2015 r., spadnie na użytkowników instalacji nieprzeznaczonych do celów domowych. To oznacza, że właściciele takich instalacji będą zobowiązani do pokrycia kosztów ich zagospodarowania po zużyciu.

Nowe regulacje mają na celu usprawnienie procesu recyklingu paneli, których coraz więcej trafia do Polski z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec. Jak wskazują wcześniejsze doniesienia, zużyta fotowoltaika z importu staje się poważnym problemem środowiskowym. Resort klimatu już wcześniej reagował na napływ takich odpadów.

Kto ponosi odpowiedzialność za utylizację?

Aktualne przepisy dzielą odpowiedzialność za zagospodarowanie zużytego sprzętu w zależności od daty jego wprowadzenia do obrotu. Jeśli miało to miejsce przed 13 sierpnia 2005 r., obowiązki spoczywają na użytkowniku końcowym. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ponosi wprowadzający sprzęt na rynek.

Projekt przewiduje również, że wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny będą nadal zobowiązani do realizacji rocznych celów dotyczących zbiórki, odzysku i przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu. Zmiany mają wejść w życie w drugim lub trzecim kwartale 2025 roku.

