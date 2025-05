Zmiany w rachunkach za prąd i instalacje OZE bez koncesji. Rząd wprowadza rewolucyjne zmiany

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający uproszczenia w sektorze energetycznym – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie barier administracyjnych oraz stworzenie bardziej przyjaznych warunków dla odbiorców energii i inwestorów.

Wśród zaproponowanych zmian znalazły się m.in. uproszczone zasady wystawiania rachunków za energię elektryczną oraz podniesienie progu mocy instalacji odnawialnych źródeł energii, które nie będą wymagały uzyskania koncesji. Rozwiązania te mają wspierać rozwój energetyki prosumenckiej i ułatwić korzystanie z OZE w gospodarstwach domowych.

Deregulacje i OZE – nowe zasady wystawiania rachunków

Dwie z zaproponowanych zmian dotyczą rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Rachunki mają stać się bardziej przejrzyste – mają zawierać wyraźnie wyszczególnione pozycje: kwotę do zapłaty, opłatę za zużytą energię oraz koszty jej dostarczenia. Zdaniem resortu ułatwi to kontrolowanie domowych wydatków i poprawi czytelność rozliczeń. Nowi klienci będą otrzymywać dokumenty w formie elektronicznej, z możliwością wyboru wersji papierowej. Dotychczasowi odbiorcy zachowają dotychczasowy sposób komunikacji, o ile nie zdecydują się na przejście na formę cyfrową.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom odbiorców energii. Upraszczamy rachunek – najważniejsze informacje i wyraźnie zaznaczona kwota do zapłaty będą lepiej widoczne. Łatwiej będzie też skorzystać z rachunku elektronicznego. Dla wielu odbiorców to ważne uproszczenie. Dla tych jednak, którzy wolą tradycyjne formy komunikacji, wciąż dostępne będą papierowe wersje dokumentów – powiedziała ministra Paulina Hennig-Kloska.

Deregulacje i OZE – mniej koncesji, łatwiejsza budowa instalacji

Znaczną część projektu stanowią uproszczenia dotyczące odnawialnych źródeł energii. Przewidziano podniesienie progu obowiązku uzyskania koncesji z 1 MW do 5 MW. Oznacza to, że instalacje takie jak fotowoltaika, turbiny wiatrowe czy biogazownie o mocy do 5 MW nie będą już wymagały decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a jedynie rejestracji. Dodatkowo, budowa instalacji PV o mocy do 500 kW, przeznaczonej wyłącznie na własne potrzeby, nie będzie wymagać pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie, z wyłączeniem terenów objętych ochroną przyrodniczą.

Cable-pooling i rozwój infrastruktury OZE

Projekt ustawy zakłada również rozszerzenie formuły tzw. cable-poolingu, która umożliwi budowę różnych instalacji w ramach jednego przyłącza. Dzięki temu możliwe będzie integrowanie różnych źródeł OZE – w tym magazynów energii – co ma sprzyjać rozwojowi lokalnej infrastruktury energetycznej i efektywniejszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów sieciowych.

– Przyjęte dziś przez rząd przepisy to kolejne rozwiązania ułatwiające i przyspieszające inwestycje w energetyce. Łagodzimy obowiązek koncesyjny i obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji małej mocy oraz rozszerzamy formułę tzw. cable poolingu o możliwość wykorzystania magazynów energii. Odpowiadamy w ten sposób na postulaty inwestorów małych i średnich, lokalnie inwestujących w rozproszone źródła energii. To ważny krok w budowaniu bezpiecznego i zrównanego systemu elektroenergetycznego – dodała ministra Hennig-Kloska.

