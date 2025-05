Tusk ogłosił ważną decyzję ws. CPK. „Może przetnie wrzawę..."

— Chciałem też poinformować, i to może przetnie wrzawę wokół CPK, w ciągu najbliższych godzin, teraz rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska — poinformował podczas dzisiejszego posiedzenia rządu premier Donald Tusk, cytowany przez Onet.pl. — Robota ruszyła po latach opowiadań, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski, a dzisiaj rusza ta procedura — dodał.

Budowa CPK. Polskie firmy będą preferowane

Szef rządu podkreślił, że przy budowie CPK uruchomiono szczególny sposób postępowania – w trybie dialogu konkurencyjnego, który ma umożliwić preferowanie polskich firm.

— Przyjęliśmy szczególny sposób postępowania, coś co obowiązuje od niedawna, który umożliwi preferowanie i mówimy to bez żadnego udawania, że jest inaczej, preferowanie polskich firm — powiedział Tusk. — Zadaniem zleceniodawcy, zadaniem spółki Centralny Port Komunikacyjny, jest takie przeprowadzenie procedury, aby skorzystały na tych kontraktach budowlanych polskie firmy. I tak będzie – dodał.

Na początku maja pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że spółka Centralny Port Komunikacyjny wykupiła dotąd nieco ponad połowę gruntów pod nowe lotnisko.

– Patrząc obszarowo, mamy wykupione ponad 50 proc. gruntów pod przyszłe lotnisko. Dla właścicieli tych 45 proc. gruntów pod lotnisko przygotowaliśmy nowelizację ustawy o CPK – powiedział Lasek.

Polacy o CPK

Przypomnijmy, że w ramach Programu CPK powstaną m.in. centralne lotnisko zlokalizowane między Warszawą a Łodzią oraz sieć Kolei Dużych Prędkości. Nowy port początkowo będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy. Zgodnie z harmonogramem budowa lotniska w gminach Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 roku port uzyska wymagane certyfikaty, a w 2032 roku ma zostać oddany do użytku – razem z pierwszym odcinkiem KDP Warszawa–CPK–Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku to 131,7 mld zł.

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że nieco ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że projekt budowy CPK powinien być kontynuowany. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Ważne informacje w sprawie wywłaszczeń. Chodzi o CPK

Sołtys wsi, która ma zniknąć pod CPK, apeluje do rządu. „Diabeł tkwi w szczegółach"