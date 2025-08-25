Zakład w Lotto znacznie podrożeje. Mają wzrosnąć też nagrody

To ostatnie chwile na wysupłanie 3 zł za zakład w grze Lotto. Po 16 latach Totalizator Sportowy zdecydował się na podniesienie ceny zakładu w Dużym Lotku – opisuje sprawę Gazeta Wyborcza.

Od 1 października gracze zamiast 3 zł zapłacą 5 zł za pojedynczy kupon. Wyższa cena zakładu ma iść w parze także z wyższymi wygranymi.

Nowe ceny zakładu i szansą na wyższe wygrane

Ostatnia zmiana cen Dużego Lotka miała miejsce w 2009 roku, gdy kupon podrożał z 2 zł na 3 zł. Od października cena wzrośnie aż o 67 proc. – do 5 zł. Jak wynika z dokumentów rozesłanych do kolektur przez przedstawicieli Totalizatora Sportowego, ostatnie zakłady w starej cenie będzie można kupić 30 września. Losowanie 2 października od będzie się już w nowej cenie.

Wraz z podwyżką ceny zakładu wzrośnie też pula gwarantowanych wygranych – minimalna pula dla najniższego stopnia ma wynosić 3 mln zł (wcześniej 2 mln zł).

Podniosą się również nagrody w niższych kategoriach: za trafioną „trójkę” gracze otrzymają 35 zł zamiast 24 zł, za „czwórkę” – średnio o 100 zł więcej, a za „piątkę” – nawet 2–3 tys. zł więcej niż dotychczas. Podwyżki ominą opłatę za „Plusa”, która wynosi 1 zł.

Planowana rekordowa wygrana ze zdrapki

Podwyżka cen kuponów zbiegła się w czasie z decyzją rządu o podniesieniu podatku od gier losowych z 10 do 15 proc., co oznacza, że gracze będą musieli państwu oddać większą część wygranej.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, totalizator Sportowy nie komentuje bezpośrednio zmian cenowych, ale zapewnia, że chce odpowiadać na oczekiwania graczy. – Klienci Lotto domagają się gry o większe kwoty, dlatego spółka rozważa różne kierunki rozwoju oferty – podaje biuro prasowe.

W planach jest m.in. wprowadzenie nowej zdrapki z rekordową, jak na ten segment, wygraną 4 mln zł.

