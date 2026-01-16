KSeF wchodzi, ale kar nie będzie. Firmy odetchną

W 2026 roku przedsiębiorcy nie poniosą żadnych sankcji za niewdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur ani za pomyłki popełniane w tym systemie — poinformował 12 stycznia 2026 r. w Studiu PAP Marcin Łoboda, wiceminister finansów oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej. Podkreślił, że cały przyszły rok będzie okresem przejściowym, w którym celem jest stopniowe przygotowanie firm do nowych obowiązków.

Obowiązkowy KSeF

Obowiązkowy KSeF zacznie funkcjonować 1 lutego 2026 r., jednak wdrażany będzie etapami. Od tej daty e-faktury muszą wystawiać duże podmioty, których sprzedaż w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Od 1 kwietnia przepisy obejmą pozostałe firmy, natomiast mikroprzedsiębiorcy będą mogli korzystać z okresu przejściowego — do grudnia 2026 r. nie muszą wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto. Jednocześnie od 1 lutego wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do odbioru faktur za pośrednictwem systemu.

Łoboda przypomniał, że KSeF wyeliminuje konieczność drukowania dokumentów i ręcznego przenoszenia ich do systemów księgowych, a wystawione faktury będą przechowywane w systemie przez 10 lat. Jednocześnie zapewnił, że do końca 2026 r. żadne kary nie będą stosowane — ani za brak korzystania z systemu, ani za błędy związane z jego obsługą. Jak zaznaczył, wszystkie działania urzędników wewnątrz systemu będą rejestrowane, a dane pozostaną bezpieczne.

Resort przygotował również specjalne procedury na wypadek awarii lub braku dostępu do internetu. Podatnicy będą mogli wystawiać dokumenty zarówno w trybie offline, jak i z użyciem kodu QR, który potwierdzi wygenerowanie faktury przed jej późniejszym przesłaniem do KSeF w ustawowym terminie.

KAS zwraca uwagę, że system ma ograniczyć liczbę błędów w dokumentach księgowych. Wiceminister przypomniał, że do tej pory wiele firm było wzywanych do urzędów z powodu pomyłek na fakturach. Dzięki e-fakturom dane będą przechowywane i księgowane w systemie jeden do jednego. Przedsiębiorcy zobaczą natychmiast, jakie faktury zostały wystawione i jakie mają terminy płatności.

Dni otwarte w urzędach

Urząd zapowiada także działania informacyjne. 24 i 25 stycznia 2026 r. zorganizowane zostaną dni otwarte w urzędach skarbowych poświęcone KSeF, a w ostatnim tygodniu lutego — tuż przed wejściem systemu w życie — urzędy będą czynne do godziny 20. Nowe przepisy dotyczące VAT przewidują również skrócenie podstawowego terminu zwrotu podatku z 60 do 40 dni dla tych, którzy będą korzystać z KSeF. Do końca 2026 r. pozostanie też możliwość wystawiania faktur przy użyciu kas rejestrujących.

Według szacunków Ministerstwa Finansów wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zwiększy dochody budżetowe dzięki uszczelnieniu VAT — w ciągu 10 lat wpływy mają wzrosnąć o około 10 mld zł.

Czytaj też:

KSeF wejdzie w życie na pewno. Jasna deklaracja ministra finansówCzytaj też:

Rolnicy bez wyboru. Nadchodzą przepisy, które wywrócą codzienność do góry nogami